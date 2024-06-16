16 июня 2024, 18:51

Lexus GX превратили в пиццерию на колесах и мини-бар

Pxhere
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Новый внедорожник Lexus GX превратили в итальянский ресторан на колесах. В багажнике такой машины есть электрическая печь для пиццы и холодильник, а в заднее сиденье встроили льдогенератор. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Внедорожник компания Lexus разработала вместе с производителем бытовой техники Monogram. В машине есть хранилище для вина и бурбона, где можно оставить бутылки и бокалы.

«Монограмма GX придает совершенно новый вид дорожному путешествию и представляет собой тщательно продуманное кулинарное путешествие», - заявил производитель.

Компания предусмотрела все: и размещение разделочных досок со столовыми приборами, и место под мусорное ведро. Салон авто отделан верблюжьей кожей, установлены нестандартные диски. Разработчики постарались, чтобы их клиенты «получали невероятные впечатления на дороге».

Однако покупателей предупредили, что печь, винный шкаф, холодильник и прочие приспособления, которыми оснастили машину, могут отрицательно сказаться на безопасности. На дорогах общего пользования на такой машине ездить не стоит.

В прошлом году Lexus представил обновленную модель седана ES. Производитель решил обновить электронику автомобиля и добавить несколько новых систем безопасности. В машинах появилась вспомогательная система объезда препятствий и предотвращения наезда пешеходов. Дизайн седана практически не изменили. Технические характеристики авто долго держали в строжайшем секрете.

Путешествия Дороги Машины Вино Рестораны
13 июня 2024, 07:00
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на пути
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В Москве утром 13 июня частично приостанавливали движение поездов по Кольцевой линии метро из-за того, что на пути попал человек. Проезд восстановили в течение получаса, сообщил Дептранс.

«На Кольцевой линии (пятой) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», - объявила пресс-служба.

Задержка поездов началась около шести часов утра, а спустя девять минут движение по часовой стрелке полностью перекрыли. Дептранс посоветовал пассажирам садиться на поезда, которые ехали против часовой стрелки, пользоваться большой кольцевой и радиальными линиями. К 06:44 работу метро восстановили, движение поездов ввели в график.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро произошло ЧП.

Из-за технической неисправности остановился поезд. Эвакуировали более 180 человек. Источник 360.ru сообщал о семи пострадавших.

Метро Москва
11 июня 2024, 09:09
Сибиряк на вертолете слетал за продуктами и нарвался на проверку прокуратуры
Unsplash
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В Омской области вертолет Robinson приземлился возле продуктового магазина. Жители села Богословка сняли его на камеру и опубликовали в соцсетях. Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Мужчина прилетел в Богословку 9 июня. Местные жители сняли, как он вышел из магазина с пакетом продуктов и сел в готовившийся взлететь вертолет Robinson. Надзорное ведомство заявило, что пилот мог нарушить правила безопасности, и начало проверку.

«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами», - заявила прокуратура.

К делу подключилось Восточное межрегиональное Следственное управление СК на транспорте.

Пресс-служба сообщила, что вертолет приземлился между частными домами. Доследственную проверку организовали по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

На Камчатке вертолетом воспользовались браконьеры. Они охотились на медведей.

В Омской области вертолет Robinson приземлился возле продуктового магазина. Жители села Богословка сняли его на камеру и опубликовали в соцсетях.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Вертолеты Прокуратура РФ
11 июня 2024, 08:51
Из-за ухудшения погоды москвичам посоветовали пересесть на метро
РИА «Новости»
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В Москве 11 июня пройдут дожди и усилится ветер. Из-за непогоды могут появиться пробки, поэтому Дептранс призвал жителей пересесть на метро.

«Рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро. Вечером возможны затруднения движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД», - заявила пресс-служба.

По прогнозу Дептранса, к вечеру могут появиться пробки семь-восемь баллов. На двух участках МКАД, девятом километре и с 29 до 32-й километр, а также на Новолужнецкой эстакаде пройдут строительные работы. Проезд автобусов ограничат на Варварке на время проведения мероприятия.

Ветер в Москве усилится порывами до 17 метров в секунду, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. Днем 11 июня пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и грозы. Специалист предупредила, что температура воздуха снизится в четверг.

Пробки Дороги Погода Метро Погода в Москве Дептранс Москвы Москва
11 июня 2024, 06:48
Обломки моста вывезли из Балтиморского судоходного канала после мартовской аварии
Global Look Press
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Спустя несколько недель после обрушения моста военные инженеры и спасатели расчистили Балтиморский судоходный канал. Один из крупнейших портов США возобновил работу, сообщило агентство Associated Press.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта, его обломки заблокировали большую часть движения в гавань. За несколько недель военные инженеры и спасатели подняли со дна реки Патапско около 50 тысяч тонн стали и бетона. Движение по каналу и полноценную работу хаба возобновили.

Порт Балтимора считался одним из крупнейших в США. До временного закрытия он принимал больше техники, чем любой другой порт в стране.

Обрушение произошло из-за того, что контейнеровоз потерял управление и врезался в одну из опорных колонн. Погибли шесть дорожных рабочих, которые латали покрытие моста. Судно отбуксировали только 20 мая, почти два месяца оно оставалось застрявшим среди обломков.

США

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