Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности

Читайте нас в:

«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12:10 (05:10 по московскому времени)», - сказал он.

Самолет совершил посадку в Ухане из-за технической неисправности. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что пассажиры отправились во Владивосток резервным бортом.

На онлайн-табло аэропорта рейс SU-857 Ухань - Владивосток указан, как задержанный с расчетным временем прибытия в 12:10. Его выполнит Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее стало известно о приостановке перевозчиком China Southern прямых ежедневных рейсов Москва - Пекин. Полеты возобновятся в апреле.