14 января 2025, 03:57

Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» по пути из Саньи во Владивосток из-за технической неисправности сел в Ухане, но спустя время вылетел в Приморье. Представитель международного аэропорта Владивосток сообщил об этом РИА «Новости».

«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12:10 (05:10 по московскому времени)», - сказал он.

Самолет совершил посадку в Ухане из-за технической неисправности. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что пассажиры отправились во Владивосток резервным бортом.

На онлайн-табло аэропорта рейс SU-857 Ухань - Владивосток указан, как задержанный с расчетным временем прибытия в 12:10. Его выполнит Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее стало известно о приостановке перевозчиком China Southern прямых ежедневных рейсов Москва - Пекин. Полеты возобновятся в апреле.

Авиация Аэрофлот Самолеты Китай
13 января 2025, 23:07
В Росавиации ответили на приостановку рейсов China Southern в Москву
РИА «Новости»
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После ухода авиакомпании China Southern Airlines перелеты между Москвой и Пекином будут осуществлять «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Он уточнил, что три указанных перевозчика каждую неделю выполняют 17 регулярных рейсов между Москвой и Пекином. Перелеты проходят на широкофюзеляжных самолетах.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», - объяснил представитель ФАВТ.

По словам Кореняко, если будет наблюдаться рост спроса среди пассажиров, то «Аэрофлот» готов увеличить количество рейсов на линии.

Китайская авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин до конца марта. По оценкам АТОР, приостановка полетов затронет 15-17 тысяч путешественников.

Аэрофлот Самолеты Россия Авиакомпании Китай Москва
11 января 2025, 09:41
Паром «Антей» начнет совершать рейсы из Петербурга в Калининград
Unsplash
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Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск - Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Корабль будет отправляться с порта «Морской Фасад». Стоимость билета составит от 6 820 рублей, а проезд с легковым автомобилем обойдется почти 75 000 рублей. Всего паром вмещает 150 пассажиров.

«На линии Санкт-Петербург (терминал Морской Фасад) - Калининград (терминал в Пионерском) с 15.01 начинает работу грузопассажирский паром „Антей“, - отметил канал.

Приобрести билеты можно на портале грузового агента ТБК через систему электронного бронирования.

Ранее на маршруты «Мострансавто» в Пушкино вывели пять новых автобусов. Они могут перевозить порядка 100 пассажиров, а число посадочных мест в них увеличили с 32 до 41. Новые автобусы также появились в Лобне. Их вывели на маршрут № 24к и № 33к.

Санкт-Петербург Корабли Калининград
11 января 2025, 09:36
Сильный туман не повлиял на работу столичных аэропортов
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Сильный туман в некоторых районах Москвы и Подмосковья не повлиял на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС рассказали в справочных службах воздушных гаваней мегаполиса.

«Работаем штатно», - ответил собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, в общей сложности было задержано 12 рейсов. Большинство из них - менее чем на два часа.

Для аэропортов задержки до двух часов являются обычным делом. При подсчете статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов Росавиация не учитывает задержки менее двух часов.

Кроме того, московские аэропорты являются всепогодными, поэтому изменения в расписании обычно незначительны. Задержки одновременно до 40 рейсов во всех аэропортах являются традиционными и обычно носят технический характер, вызванный различными причинами, не связанными с погодой.

Утром 11 января аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя 45 минут запрет сняли. Во время действия ограничений два самолета, которые должны были отправиться в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Аэропорт Домодедово Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва
10 января 2025, 09:15
К 2030 году в Москве построят еще 32 станции метро
РИА «Новости»
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В Москве к 2030 году планируют построить еще 32 станции метро. Об этом заявил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

«Согласно нашей стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро», - отметил градоначальник и уточнил, что восемь из них начали работать в 2024 году.

В этом году откроют участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», на котором будут четыре остановки: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также «Вавиловская».

Проектировать в 2025 году будут Бирюлевскую ветку. Еще шесть станций течение пяти лет обретет 16 линия метрополитена.

Мэр уточнил, что продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой начнут работать уже в следующем году.

«И начнем сооружать станцию „Гольяново“ - новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии», - добавил Собянин и уточнил, что ее планируют открыть для пассажиров в 2028 году.

В Москве также планируют развивать наземное метро. Кроме того, власти намерены улучшить доступность городских вокзалов.

Администрация городского округа Люберцы ранее сообщила о намерении построить путепровод над станцией «Люберцы-1». Сейчас там функционирует тоннель, где из-за ограничения по высоте постоянно застревают грузовики.

Метро Сергей Собянин Москва

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