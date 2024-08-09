09 августа 2024, 16:32

Легендарную машину призвали убрать с дорог общего пользования

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Семейство автомобилей УАЗ СГР, более известное в народе как «буханки», не совместимо с настоящим временем и безопасностью. Такое мнение высказал «Газете.ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», - добавил он.

Издание отметило, что сегодня новую «буханку» можно купить от 1,5 миллиона рублей.

Модель выпускается на Ульяновском автомобильном заводе с 1958 года и использовалась в огромном количестве отраслей.

В марте Горьковский автозавод представил новое поколение полноприводного «Соболя» , которое может стать конкурентом «буханке».

Дороги Машины
06 августа 2024, 16:41
Россиян предупредили о возобновлении движения в Грузию через КПП «Верхний Ларс»
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Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии снова запустили, несмотря на ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Движение в обоих направлениях открыли по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности республики Северная Осетия-Алания, указал RT.

Пограничная служба временно ограничивала движение грузовых и легковых автомобилей с 6 августа, так как на участке дороги Владикавказ - Верхний Ларс проводился ремонт. Путешественникам рекомендовали учитывать эти изменения и в случае необходимости перестроить туристический маршрут.

Ранее Грузия на месяц закрывала КПП «Казбеги - Верхний Ларс» из-за ремонта. Туристы могли пересекать границу через проезды для грузовиков.

Грузия Россия
06 августа 2024, 15:14
«Вы же у себя на кофточке не носите!» Идею лишать прав за номера без флага раскритиковали
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал временно лишать водительских прав, если на номерах автомобиля нет российского флага. По его мнению, это признак неуважения к обществу. Насколько это законно и что ждет автомобилистов, 360.ru рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Юрист раскритиковал подобное предложение, заявив, что никакого правонарушения в отсутствии триколора на номере нет. Он напомнил, что прав лишают за создание опасности для других участников движения, а триколор, не нанесенный на номерной знак, сам по себе никакой угрозы не провоцирует.

«Вы же у себя на кофточке не носите знак триколора!» - добавил он.

Славнов задался вопросом, под каким предлогом будут лишать прав.

«И насколько? На два дня?» - поинтересовался юрист.

Он напомнил, что максимальное наказание за нечитаемые номера - до трех месяцев. Кроме того, Славнов поднял вопрос о том, что делать, если флаг запачкало на дороге, например, зимой.

«Тоже лишать?» - задался вопросом он.

При этом собеседник 360.ru отметил, что не понимает людей, которые переплачивают, чтобы у них не было флага на номерах.

«Как по мне, так с флагом красиво», - добавил Славнов.

Юрист напомнил, что частные компании не имеют права производить номера без государственной аккредитации и лицензии.

ПДД Россия Машины
06 августа 2024, 06:17
Cybertruck с водителем сгорел в Техасе
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Произошла первая в США авария с участием Cybertruck со смертельным исходом. Машина врезалась в трубу и сгорела вместе с водителем, сообщил телеканал Fox 4 Beaumont.

Авария случилась в округ Чеймберс на востоке Техаса. Рано утром 5 августа машина съехала с Фишер-роуд возле Сидар-Порт-Парквэй и врезалась в водопропускную трубу. Машина получила сильные повреждения и сгорела. Водитель погиб.

На месте ДТП работают полиция и спасатели. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование.

Компания Илона Маска Tesla презентовала электрический пикап в стиле киберпанк Cybertruck в 2019 году. Кузов машины сделали из прочной стали, он способен защитить водителя от пули калибра девять миллиметров. Под капот поставили один, два или три мотора в зависимости от комплектации.

США ДТП Tesla Машины
05 августа 2024, 10:09
Железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск решили построить в Сочи
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В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер - Черкесск - Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

Дату реализации еще определили. Генеральный план - документ, который регламентирует правила градостроительства в Сочи.

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие (строительство железнодорожной магистрали - прим. ред.) отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», - сказала Павленко.

Пока документы с точным местоположением магистрали не подготовили. На сегодняшний день у экспертов нет четкого понимания, через какие населенные пункты будет идти дорога. Но, по словам Павленко, магистраль точно проведут в горный кластер Сочи, она затронет село Эстосадок в Красной Поляне.

Сочи Дороги

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