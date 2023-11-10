10 ноября 2023, 07:50

«Кукурузник» с тремя людьми на борту пропал на Чукотке

РИА «Новости»
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Легкий самолет Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал на Чукотке. Он летел из Певека в АС Полярный и обратно с тремя людьми на борту, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет, известный как «кукурузник», вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и в какой-то момент перестал выходить на связь. Координаты воздушного судна неизвестны. Ан-2 принадлежал компании «Стриж Авиа». На его борту находились три человека, в том числе один пассажир.

В Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах, где расположен Певек, объявили предупреждение из-за сильного ветра порывами до 23-28 метров в секунду.

МЧС Чукотки предупредило о возможных сбоях электроснабжения, работы ЖКХ и обрушении конструкций. Исчезновение самолета спасатели не комментировали.

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Именно там его видели в последний раз.

Авиация Самолеты
09 ноября 2023, 17:29
Подъездные дороги построят рядом с ж/д станцией Санино в Новой Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новые улицы протянутся от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Все они расположатся у железнодорожной станции Санино, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Также запланировано формирование отстойно-разворотной площадки. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе», - добавил он.

Для удобства жителей обустроят тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме этого, для автомобилистов обустроят парковку, для таксистов - отдельные карманы, а для пассажиров наземного транспорта - остановочные павильоны.

Ранее вблизи железнодорожной станции Удельная в Раменском открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сделав путь через железную дорогу удобным и безопасным.

Строительство Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев
09 ноября 2023, 16:48
Расследование посадки самолета под Новосибирском отправили на доработку
РИА «Новости»
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Отчет о результатах расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском не устроил руководство Росавиации. Ведомство поручило провести новую проверку. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщили «Известия».

В распоряжении журналистов оказался приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Вячеслава Федорова, отменивший отчет завершенного расследования «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

Своим приказом руководитель назначил новую комиссию, куда вошли представители «Аэрофлота» и летной школы перевозчика, «Уральских авиалиний» и Уральского межрегионального транспортного управления Росавиации.

Прошлое расследование завершилось в конце октября.

В итоговом отчете говорилось, что к посадке самолета в поле привели ошибочная оценка пилотов положения шасси, неверные расчеты топлива и необоснованное решение ухода на запасной аэродром.

Летевший из Сочи в Омск самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги из-за неработающей гидравлической системы. Командир экипажа посчитал, что посадка в аэропорту Омска невозможна из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы, поэтому он решил увести борт в Новосибирск. Долететь до новой точки самолет не смог из-за нехватки топлива и его посадили в поле.

По факту экстренной посадки следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Уральские авиалинии Самолеты
09 ноября 2023, 14:29
Россия подготовилась к созданию новых мощностей в Казахстане для сборки Lada — Путин
РИА «Новости»
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Россия полностью готова к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил президент Владимир Путин после проведения переговоров с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Его процитировал ТАСС.

Путин указал, что два государства приступили к работе над рядом крупных совместных проектов промышленной кооперации, в том числе к производству винил-хлорида и другой химической продукции.

«Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей Lada», - указал президент России.

Он отметил, что страна готова к углублению данной кооперации и созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана.

Казахстан Россия Машины Владимир Путин
09 ноября 2023, 14:19
Новые перехватывающие парковки появятся в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице создали еще три новые перехватывающие парковки у МЦД, МЦК и станций метро. Об этом сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Парковка у станции D4 и метро «Минская» № 9181 уже начала работать. Еще две парковки - № 9192 и № 9193 у станций метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив» - откроются 10 ноября.

По словам Ликсутова, общее количество подобных парковок в городе уже достигло 94, а общее число машиномест - 385. Они позволят автолюбителям бесплатно оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт.

«Это комфортно и экономит время», - отметил глава дептранса.

Чтобы воспользоваться бесплатной перехватывающей парковкой в Москве, водителям необходимо оставить автомобиль на стоянке с 5:30 до 2:00 и совершить как минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД.

Ранее новую парковку построили вблизи поликлиники № 7 в деревне Сухарево.

Машины Москва 2023

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