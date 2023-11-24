24 ноября 2023, 03:12

Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - предупредили в публикации.

Людей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие. Автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения пока не уточняли.

Ранее Крымский мост закрывали для движения автотранспорта вечером в среду, 22 ноября. В середине июля украинские войска атаковали Крымский мост. Они ударили с помощью надводных беспилотников. В результате погибли супруги из Новооскольского округа Белгородской области , их дочь пострадала.

Крымский мост Машины
23 ноября 2023, 20:58
Снегопад парализовал работу столичных аэропортов
РИА «Новости»
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Снегопад в Москве внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. В трех столичных аэропортах массово отменили и задержали свыше 30 рейсов. Данные привел сервис «Яндекс Расписание».

По последней информации, во Внуково задержали семь рейсов и пять отменили, в Домодедово вылетят не по графику восемь самолетов, еще три рейса не состоятся.

В Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Власти Москвы продлили на пятницу, 24 ноября, желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. По прогнозам синоптиков, в столице ожидается метель , что приведет к приросту снега до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
23 ноября 2023, 13:06
Информационные QR-коды появились на новых остановках в Москве
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Мосгортранс оборудовал более 5,5 тысячи новых остановочных комплексов в столице плакатами с QR-кодами, которые позволят определить реальное время прихода общественного транспорта. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

«Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз», - отметил Ликсутов.

На остановочных павильонах появились информационные таблички с QR-кодом, которые позволят получить актуальную информацию о нахождении нужного транспорта. Для этого достаточно открыть камеру на телефоне, отсканировать код и проследовать по ссылке, которая откроется.

Обновленные остановки также отличаются увеличенной крышей, безопасными триплексовыми стеклами и скамейками из негорючих материалов.

В ближайшее время около 20 остановочных павильонов обновят вблизи станций МЦД в Красногорске. Московская область получила около 200 остановок в подарок от столицы.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
23 ноября 2023, 12:47
Первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы успешно завершили начальный этап работ по благоустройству территории, прилегающей к конечной станции Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции», - пояснил он.

На первой стадии благоустройства реконструировали Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, а также Проектируемые проезды № 3 и № 898. Там обновили около 40 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия тротуаров и более 64,6 тысячи «квадратов» проезжей части и дворов. В районе нерегулируемых пешеходных переходов установили более 50 столбов контрастного освещения, а вдоль дорог разместили около 250 энергосберегающих уличных светильников.

Кроме того, шесть старых остановочных павильонов заменили на Крюковской площади и два - в Проектируемом проезде № 3.

На перекрестках Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой установили два новых светофора. Возле станции разбили две парковки с плоскостной организацией и оборудовали места для такси.

На улице Панфилова рядом с домом 15 оборудовали автобусную остановку. На участке выделили зоны под 33,7 тысячи квадратных метров зеленых газонов, а весной запланировали посадить примерно 100 деревьев и более 50 кустарников.

Следующий этап благоустройства пройдет в следующем году на улицах Новокрюковской и Ленина.

Также сто маршрутов наземного транспорта у станций МЦД, БКЛ и метро улучшили за год в столице. Это сделало перемещения более комфортными для горожан.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
23 ноября 2023, 12:19
Сто маршрутов наземного транспорта у станций метро улучшили за год в Москве
РИА «Новости»
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В этом году в столице усовершенствовали 100 маршрутов общественного наземного транспорта у станций метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, после запуска новых линий наземного метро маршруты у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4 модифицировали. Также улучшили 12 маршрутов к открытию БКЛ.

«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», - отметил мэр.

Он добавил, что оптимизацию городского наземного транспорта продолжат. Для этого возьмут во внимание предложения и пожелания граждан. Автобусы и электрические автобусы станут заезжать к новостройкам, а остановочные пункты появятся в максимально удобных местах. Протяженность маршрутов и частоту рейсов увеличат.

Кроме того, с начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Они уже начали ходить по девяти маршрутам.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023

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