Крымский мост закроют для водителей в ночь на 29 сентября

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Там отметили, что проезд для машин закроется с 21:00 и откроется в 06:00 пятницы, 29 сентября. Причиной ограничения проезда назвали проведение восстановительных работ.

Водителей попросили заранее распланировать свои поездки и внимательно следить за информацией вокруг моста.

Ранее советник по информационной политике главы Крыма Олег Крючков призвал водителей спокойно относиться к временным остановкам движения на Крымском мосту. Он подчеркнул, что прекрасно понимает скопление пробок и неудобство, но все это делается для безопасности людей.

Крючков пояснил, что Крымский мост стал одной из главных целей украинских боевиков, поэтому даже при подозрении на малейшую опасность экстренные и силовые службы проводят эвакуацию людей и транспорта. Он добавил, что власти полуострова заранее приносят извинения за возможные задержки в движении.

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