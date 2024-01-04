Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - уточнили в оперштабе.

До этого сообщили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, а со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств. Время ожидания было около часа.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрывали в начале декабря 2023 года. Причины остановки движения автотранспорта тогда не уточнили.

Переправу перекрывали и в конце ноября. Тогда автомобилистам рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители также могли воспользоваться маршрутом, проходящим через новые российские регионы.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений