Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Крымский мост временно закрыли для транспорта. Водителей призвали сохранять спокойствие, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.
Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.
О причинах ограничений пока ничего не известно.
На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия - мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.