Крымский мост временно закрыли для автомобилей

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.

О причинах ограничений пока ничего не известно.

На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия - мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.