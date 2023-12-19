19 декабря 2023, 19:03

Крупный паркинг начали строить в составе вокзала «Рассказовка» в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В составе структуры городского транспортного узла «Рассказовка» в Москве началось строительство многоуровневого паркинга. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, новая парковка будет шестиуровневой, при этом два этажа построят под землей. В ней появятся парковочные места для 840 автомобилей, которые займут примерно 30 тысяч квадратных метров.

Бочкарев добавил, что бетонные работы на подземном уровне выполнили на 40%, уже началось строительство первого наземного уровня.

«Строительство паркинга ведется в активном темпе, после выполнения устройства котлована специалисты уже приступили к основным конструкциям многоуровневого сооружения», - отметил он.

Объект позволит пассажирам оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт или метро станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро.

Кроме того, в рамках развития вокзала запланировали строительство второго паркинга на 300 мест.

Ранее еще один многоуровневый паркинг построили на востоке Москвы.

Строительство Москва 2023
19 декабря 2023, 17:19
Ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов
РИА «Новости»
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Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после ограничений, которые ввели днем 19 декабря. За это время задержали вылет 38 самолетов. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Принятые меры были связаны с атакой беспилотника , произошедшей в Одинцовском городском округе. Ее удалось отразить силами ПВО. Разрушений и пострадавших не было.

Из-за этого аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно ввели ограничения на полеты. Самолетам запретили приземляться и вылетать из воздушных гаваней, их начали перенаправлять в Шереметьево.

«В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов», - уточнили в Росавиации.

План «Ковер» действовал в Домодедово с 11:33 до 14:00, во Внуково с 11:50 до 14:00 по московскому времени. В 14:00 ограничения сняли. За это время на запасные аэродромы ушли 16 самолетов.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
19 декабря 2023, 14:29
Аэропорт Домодедово ограничил прием и вылет самолетов
РИА «Новости»
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Аэропорт Домодедово для обеспечения безопасности пассажиров ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Еще шесть воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В период действия подобных ограничений специалисты могут перенаправлять авиалайнеры на запасные аэродромы или продлить выполнение полета в зоне ожидания, чтобы совершить посадку после снятия ограничений в месте прибытия.

«Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что во Внуково по независящим от аэропорта причинам с 11:54 также ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Однако, по согласованию с РЦ ОрВД, с 12:20 аэропорт Внуково вновь работает на прием воздушных судов, а с 13:30 - на прием и вылет рейсов.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах. Причиной для этого стал беспилотник , который сбили в Одинцовском округе.

Авиация Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Внуково Москва 2023
19 декабря 2023, 14:04
Застрявший под Анапой сухогруз Blue Shark снимут с мелководья
РИА «Новости»
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Морспасслужба приступит к снятию севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции», - уточнили в агентстве.

Операцию по снятию корабля начнут 19 декабря. Из-за сильного шторма в ночь на 27 ноября Blue Shark с грузом в 2,8 тысячи тонн ячменя сел на мель в районе поселка Витязево у побережья Анапы.

На корабле находился экипаж иностранцев, состоявший из 21 человека. Моряки не пострадали, как и Blue Shark - течей не зафиксировали.

К месту работ Морспасслужба стянула многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко». Специалисты также планируют подключить к операции буксир «Меркурий».

Сухогруз построили еще в 1997 году. Корабль плавал под флагом Белиза, транспортируя полезные ископаемые.

Спасатели Корабли Шторм
19 декабря 2023, 10:16
Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют в начале января
Сайт мэра и правительства Москвы
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Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» оранжевой ветки временно ограничили с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В этот период запланировали ремонтные работы: сотрудники будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. В целях безопасности движение поездов приостановят.

Обновления приходятся на праздничные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, так как в этот период людей в транспорте меньше, чем обычно.

Кроме того, для удобства горожан между закрытыми станциями участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Жителям и гостям столицы порекомендовали выбирать альтернативные маршруты заранее. На участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты.

Метро Москва 2023

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