16 января 2024, 06:44

Крупнейшая в России частная авиакомпания из-за простоя сократит сотрудников в Москве

РИА «Новости»
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По техническим причинам часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой. Из-за этого пришлось сократить рейсы в Москву и некоторых сотрудников, сообщил «Коммерсант».

Крупнейшая частная авиакомпания России перестала использовать часть самолетов Airbus A320 и А321neo из-за проблем с двигателями. По этой причине пришлось уменьшить число рейсов в Москву и как следствие запланировать сокращения. По информации издания, без работы останутся около 13% московского офиса, или 7% всего штата S7. Другое место подыщут сотрудникам отдела продаж, финансового, коммерческого и экономического департаментов.

Летные экипажи перераспределят. В сентябре 2023 года выручка авиакомпании от рейсов в Новосибирск приблизилась к московской, и S7 решила сосредоточиться на развитии регионального направления. Часть сотрудников переведут в иркутский и новосибирский филиалы, пилотам предложат пройти переобучение для работы на самолетах другого типа. Некоторые члены экипажей по рекомендации бывшего руководства перейдут на работу в другие авиакомпании.

В Великобритании начали расследование по факту поставки фальшивых деталей к Airbus. Обыски прошли у руководства компании AOG Technics Ltd.

Авиация Самолеты Бизнес Авиакомпании Москва
16 января 2024, 03:34
Автомобили пяти марок стали дешевле в России
РИА «Новости»
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Снижение цен на автомобили сразу пяти марок отметили в России в январе. Об этом сообщили «Автоновости дня».

Авторы издания провели мониторинг прайс-листов автопроизводителей и пришли к выводу, что автомобиль «Москвич 6» стал дешевле в двух версиях на 200 тысяч рублей.

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 упал в стоимости на 240 тысяч рублей. Автопроизводитель снизил цену на его единственную комплектацию. Кроме того, подешевели кроссоверы Exeed TXL. В прайс-листе на эту модель указано дополнительное «преимущество» в размере 50-100 тысяч рублей.

В январе дешевле стал кроссовер Jetour Dashing, на который заявили «прямую выгоду» в 150 тысяч рублей. Еще одним брендом, который решил снизить цены в этом месяце, стал Dongfeng. Его семиместный кроссовер 580 подешевел на 101 тысячу рублей.

УАЗ переписал прайс-листы на свои внедорожники, наоборот, в сторону увеличения. Также новые цены обрел весь модельный ряд автомобилей марки Geely. Они стали дороже от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в ближайшие три года на «АвтоВАЗе» запустят производство трех новых моделей машин.

Модели Россия Машины АвтоВАЗ
15 января 2024, 15:12
Путепровод через пути МЦД-1 в Москве достроят летом
РИА «Новости»
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Летом 2024 года в Москве завершат строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково». Конструкция соединит Северный и Северо-Восточный административные округа столицы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, завершение строительства запланировали на август. Появление путепровода упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах.

Кроме того, он облегчит и ускорит доступ к МКАД, Череповецкой улице и Северо-Западной хорде. В общей сложности новая дорога сократит время в пути на 30–40 минут, избавив от необходимости проезжать около девяти километров.

Собянин добавил, что в течение последних лет в столице реконструировали или построили заново 22 автомобильных путепровода через железнодорожные пути. В ближайшие четыре года в городе возведут еще 16 подобных объектов.

В конце декабря в Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра. Для водителей уже открыли три полосы.

МЦД Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 17:59
Только один КПП оставили на границе России и Белоруссии для грузовиков из ЕАЭС
Unsplash
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Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте — он находится на участке Езерище — Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте - он находится на участке Езерище - Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Новое правило стало действовать 12 января.

В таможенном комитете Белоруссии напомнили, что законодательство ЕАЭС позволяет совершать операции по продлению срока таможенного транзита товаров, изменению места их доставки, а также получению разрешения на проведение грузовых операций и перецепки.

В конце 2023 года польские фермеры устроили блокаду КПП на границе с Украиной. Ситуация с одним из таких пунктов разрешилась в декабре.

Белоруссия Грузовики Торговля Россия
13 января 2024, 08:18
Движение авто по Крымскому мосту возобновили
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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя 13 минут после ведения ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - было указано в сообщении.

Водителей и пассажиров попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 13 минут движение транспорта возобновили.

Причина временного закрытия переправы пока неизвестна. При этом еще за час до ограничения в инфоцентре сообщали, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее мост перекрывали 6 января. Сотрудники транспортной безопасности призывали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям. Накануне до закрытия в Севастополе работала воздушная тревога , в тот день российская система ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Черным морем.

Крымский мост Севастополь Водители

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