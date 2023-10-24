Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid начнут продавать в России

На Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid поставили три двигателя - один бензиновый и два электрических. Их суммарная мощность достигла 235 лошадиных сил, максимальная скорость кроссовера - 180 километров в час. До 100 километров в час машина разгонится за 7,5 секунды.

От своего предшественника, модели Tiggo 8 PRO e , новинка от Chery отличается программным обеспечением, расширенными опциями и экстерьером. Продажи стартуют до конца ноября. Россиянам предложат только одну комплектацию - Ultimate.

Другой китайский бренд, Hongqi, представил на российском рынке четыре модели и привезет еще две-три. Президент России Владимир Путин заявил, что спрос на китайский автопром возрос, потому что повысилось его качество.