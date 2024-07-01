Корпорации Boeing предложили сделку по делу о неисправных лайнерах

На встрече с родственниками и адвокатами погибших в двух авиакатастрофах с участием 737 Max представители Минюста сообщили, что предъявят производителю самолетов обвинение в мошенничестве. До конца недели руководству Boeing предстоит решить, признать себя виновным или рискнуть и предстать перед судом. На корпорацию наложат новый уголовный штраф в размере 243,6 миллиона долларов сверх 243,6 миллиона, уже уплаченных по соглашению об отсрочке судебного преследования на 2021 год.

«Сделка никоим образом не признает, что преступление Boeing унесло жизни 346 человек. Семьи будут решительно возражать против этой сделки о признании вины», - сказал адвокат потерпевших Пол Касселл.

Родственники жертв запрашивали почти 25 миллиардов долларов. Из этой суммы от 14 до 22 миллиардов долларов могли бы выделить на независимый корпоративный мониторинг и совершенствование программ безопасности Boeing.

В мае в США умер второй свидетель по делу о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Бывший аудитор качества одного из поставщиков корпорации скончался от внезапной и скоротечной болезни.