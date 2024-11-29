«Конструкция безопасна». Росавиация не увидела поводов отказаться от SuperJet 100

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По словам представителя ФАВТ, нет причин отказываться от эксплуатации Superjet 100. По предварительным данным, причина возгорания лайнера в Анталье кроется не в конструкции самолета. Истинные причины произошедшего поможет определить всестороннее расследование этого случая.

Пресс-секретарь уточнил, что Superjet 100 соответствует требованиям летной годности, прошел все испытания, и сертифицирован по российским и международным правилам.

«Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных», - подчеркнул Кореняко.

Ранее авиакомпании «Азимут» назвала причину возгорания в Турции самолета Superjet 100. Пожар начался из-за жесткой посадки.