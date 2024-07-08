«Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров», - подчеркнул премьер.

Он особенно отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и вице-премьера Виталия Савельева.

По словам Мишустина, Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог и первое по интенсивности движения по ним. Также он заявил, что путь между Москвой и Петербургом с введением ВСМ в эксплуатацию должен будет занимать не более двух часов. Премьер выразил надежду на полную реализацию проекта.

В марте компания РЖД сообщила , что по маршруту ВСМ будут 14 остановок, в том числе в Твери и Великом Новгороде.

Концессионное соглашение о реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург подписали в пятницу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Его слова привела пресс-служба правительства.