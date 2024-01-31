Компания S7 связала авиаинциденты с помпажем двигателей Boeing 737

«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800», - указали в сообщении.

Руководство авиакомпании связало инциденты с помпажем двигателя (краткое нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц жидкости против обледенения. Они приводили к загрязнению лопаток двигательного компрессора при попадании на устройство.

По словам специалистов, это особенно стало ощутимо при работе Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. Таким образом, антиобледенительная обработка воздушных судов будет проводится при условии выключенных двигателей, отметили в S7.

Ранее стало известно, что часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой по техническим причинам. Из-за этого сократили рейсы в Москву и штат сотрудников.