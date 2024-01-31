31 января 2024, 21:26

Компания S7 связала авиаинциденты с помпажем двигателей Boeing 737

РИА «Новости»
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Российская авиакомпания S7 решила изменить антиобледенительную обработку двигателей пассажирских самолетов Boeing 737. Теперь эту процедуру будут выполнять только при отключенных двигателях, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800», - указали в сообщении.

Руководство авиакомпании связало инциденты с помпажем двигателя (краткое нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц жидкости против обледенения. Они приводили к загрязнению лопаток двигательного компрессора при попадании на устройство.

По словам специалистов, это особенно стало ощутимо при работе Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. Таким образом, антиобледенительная обработка воздушных судов будет проводится при условии выключенных двигателей, отметили в S7.

Ранее стало известно, что часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой по техническим причинам. Из-за этого сократили рейсы в Москву и штат сотрудников.

Самолеты Boeing Авиакомпании Москва
31 января 2024, 06:12
Застрявший во льдах Охотского моря танкер спасли
Unsplash
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Российский танкер «Остров Сахалин» освободили из дрейфующих льдов в Охотском море. Он продолжит плыть в Находку, сообщил РИА «Новости» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«В 02:50 по местному времени танкер „Остров Сахалин“ выведен на чистую воду. Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка», - сказал он.

Спасательный буксир «Берингов пролив», который вывел судно, отправился обратно в Корсаков. Марк Корженко заявил, что сахалинский филиал «Морспасслужбы» и экипаж судна проделали отличную работу.

Танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах недалеко от города Эсаси на острове Хоккайдо, когда плыл с Камчатки в Находку. Япония отправила к нему спасательный ледокол «Тэсио», Россия - буксир «Берингов пролив». Из-за большой сплоченности льда спасатели не сразу смогли подойти к танкеру, плохая видимость осложнила операцию.

Корабли Япония
30 января 2024, 21:37
Самолет «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за обморока пассажирки
РИА «Новости»
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Самолет «Победы» экстренно посадили в аэропорту Внуково из-за потерявшей создание пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, самолет направлялся в Самару из Санкт-Петербурга. Во время полета одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие. Позже она потеряла сознание, и экипажу не удалось привести ее в чувства. Капитан воздушного судна принял решения посадить самолет. После посадки пострадавшую передали медикам.

Накануне в Якутии экстренно сел самолет рейса Харбин - Якутск. Перед приземлением капитан сообщил о технической неисправности: в багажном отделе сработал датчик дыма. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Из самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. По факту авиаинцидента проводится проверка.

Санкт-Петербург Якутия Самолеты Аэропорт Внуково
30 января 2024, 15:07
ФПК изменила правила перевозки животных после гибели кота Твикса
РИА «Новости»
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Правила по обращению с найденными в вагонах животными обновили в «Федеральной пассажирской компании» (входит в РЖ) после гибели выброшенного на станции в Кирове кота Твикса. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РИА «Новости».

По новым требованиям, сотрудники поездных бригад обязаны принимать все меры для поиска хозяев найденных в вагонах животных: проверить данные бирки на ошейнике, свериться с данными о пассажирах, перевозящих домашних питомцев.

Если владельца найти не удастся, то животное доедет до ближайшей станции в багажном купе или штабном вагоне, где его передадут сотрудникам вокзала, которые свяжутся с зоозащитниками.

В компании подчеркнули, что в первую очередь ответственность за домашнее животное лежит на владельце.

История кота Твикса продолжалась почти две недели. Животное владельцам вез их родственник. В какой-то момент он заснул, а кот выбрался из переноски и отправился на прогулку по вагону, где его нашла проводница. Женщина приняла животное за бездомное и выставила на улицу.

Владельцы попросили о помощи в поиске питомца, на их призыв откликнулись сотни волонтеров.

Поиски завершились после находки тела кота в километре от стоянки поезда. После этого случая РЖД запретила проводникам высаживать животных из поездов.

Правила Животные Поезда
30 января 2024, 13:45
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит новые машины под брендом Xcite
РИА «Новости»
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Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Интерфакс».

Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил « Интерфакс».

На производстве заявили, что первую партию из нескольких тысяч машин уже собрали. Сейчас идет работа для накопления парка. Начало продаж запланировали на весну 2024 года для чего ведут переговоры с крупнейшими дилерскими сетями.

В фирме подчеркнули, что на рынок представят сразу несколько моделей, созданных в партнерстве с иностранными автопроизводителями.

«Это позволит предоставить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места», - заявили в пресс-службе.

Подробностей о модельном ряде и какие именно иностранные компании стали партнерами автомобильного холдинга, в фирме не раскрыли.

Японский автоконцерн Nissan продал петербургский завод за символическую стоимость подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства «АвтоВАЗу».

После запуска на площадке началась сборка кроссовера Lada X-Cross 5.

В январе «АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда X. Под этой торговой маркой компания готова выпускать беспилотные и электрические машины, а также автомобили на водородном топливе. По данным СМИ, запуск производства начнется на заводе в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Машины АвтоВАЗ Промышленность

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