19 февраля 2024, 19:02

Количество аварий на дорогах в Москве за 10 лет снизилось почти на треть

РИА «Новости»
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За последние 10 лет безопасность дорожного движения в Москве значительно улучшилась. По сравнению с 2014 годом, в 2023-м зафиксировали на 28% меньше аварий, на 65% меньше погибших и на 30% — пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

За последние 10 лет безопасность дорожного движения в Москве значительно улучшилась. По сравнению с 2014 годом, в 2023-м зафиксировали на 28% меньше аварий, на 65% меньше погибших и на 30% - пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Кроме того, в городе добавили 364 новых пешеходных перехода и обновили 336 светофоров, организовали 218 островков безопасности и установили 770 камер видеоаналитики на МКАД. Также для столичных школьников провели 900 уроков, обучающих правилам дорожного движения.

Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.

ДТП Дороги Дептранс Москвы Москва
19 февраля 2024, 11:33
Власти Москвы предложили ввести стандарты работы курьеров
РИА «Новости»
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В конце января департамент транспорта Москвы и столичный Центр организации дорожного движения встретились с ведущими компаниями сферы доставки, чтобы обсудить стандарты работы курьерских служб. Об этом сообщило РБК.

По данным источников издания, в планах московских властей - создание системы для регистрации курьеров, которая будет отслеживать их перемещения, а также введение единого экзамена по правилам дорожного движения.

Во время встречи обсуждалась идея о нанесении номеров на сумки и униформу курьеров, которая позволила бы идентифицировать их с помощью городских камер.

Представитель дептранса сообщил, что количество курьеров растет, и их участие в дорожном движении должно быть безопасным. Ведомство предложило ввести для курьеров ограничения, аналогичные правилам для арендованных электросамокатов: соблюдение правил парковки, ограничение скорости до 25 километров в час и предоставление данных для ее регулировки в установленных медленных зонах.

Неделю назад курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково, и скрылся с места происшествия. Ребенок получил серьезные травмы.

Работа Курьеры Дептранс Москвы Москва
17 февраля 2024, 15:14
Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей
РИА «Новости»
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Китайские автомобили оказались подвержены угонам из-за слабой защиты от электронного взлома. Об этом сообщили эксперты «Авторевю».

Штатный иммобилайзер китайской машины легко обойти, если подключиться к диагностическому разъему. После этого злоумышленники легко пропишут дополнительные ключи, которые помогут им завладеть автомобилем.

В Сети распространены конфигурации ключей и электронные коды для китайских машин. Для их подбора необходимо узнать лишь VIN-номер интересующего автомобиля.

Кроме того, дверные замки также слабо защищены от механического взлома. Отмычка справится с запорным механизмом, после чего не составит труда отключить клаксон. Слабым местом оказался и капот, который легко можно вскрыть, даже не применяя специальных приспособлений.

Водителям посоветовали установить на автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой двигателя, а также добавить к нему защитный кожух блока управления и электромеханический замок капота.

Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал преимущество китайских машин перед европейскими.

Россия Машины Водители
17 февраля 2024, 12:04
Сбой движения поездов произошел на МЦД-2 в Москве
РИА «Новости»
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На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. На участке Царицыно — Перерва составы стали ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В столичном филиале РЖД пояснили, что в связи со сбоем задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Сотрудники железной дороги принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и пообещали нормализовать график движения поездов.

В декабре на участке МЦД-2 произошел сбой из-за возгорания на трансформаторной подстанции в районе Аэропорт. Поезда не ходили от платформы Гражданской до станции Стрешнево.

В ноябре неисправный поезд повлиял на движение на МЦД-1. Тогда задержки составили порядка 25 минут, из-за чего на станциях появились толпы пассажиров.

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. На участке Царицыно - Перерва составы стали ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Поезда Москва
16 февраля 2024, 20:55
«Аэрофлот» сохранил еще семь взятых в лизинг иностранных самолетов
РИА «Новости»
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Взятые в лизинг у двух зарубежных компаний семь самолетов останутся в распоряжении «Аэрофлота». Сделки с бывшими владельцами заключили в конце 2023 года, 16 февраля завершились технические этапы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что заключенные контракты предусматривают отказ лизингодателей от требований как по ранее заключенным договорам в отношении воздушных судов, так и по страховым полисам, выданным российскими компаниями.

Новым собственником самолетов стало ООО «Страховая компания „НСК“», которая выплатила необходимые суммы урегулирования.

«Аэрофлот» продолжит переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями воздушных судов.

Взятые российскими перевозчиком в лизинг у европейских компаний самолеты Airbus и Boeing находились под угрозой ареста из-за введенных в 2022 году санкций Евросоюза, которые касались авиационной и космической отраслей.

По предложению Минтранса, перевозчик начал выкупать взятые самолеты за счет кредита из Фонда национального благосостояния. Таким способом «Аэрофлот» сохранил несколько десятков иностранных воздушных судов.

В конце декабря «Коммерсант» сообщил, что средства из Фонда национального благосостояния для переоформления взятых в лизинг самолетов подошли к концу.

По данным издания, всего на эти цели выделили 300 миллиардов долларов, из которых большая часть средств пошла на выкуп 86 самолетов «Аэрофлота». Также удалось сохранить 45 воздушных судов авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

Аэрофлот Санкции Самолеты Евросоюз

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