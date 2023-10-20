Китайский бренд премиум-авто Hongqi привезет в Россию до 7 моделей

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На российских дорогах можно встретить кроссовер HS5, седан бизнес-класса H5, седан H9 и флагманский электрический кроссовер E-HS9. Менеджер по продукту Hongqi Андрей Чаплыгин объявил, что в течение полугода в страну завезут еще две-три модели, в том числе минивен бизнес-класса.

За первые семь месяцев 2023 года в России продали в 5,5 раза больше китайских машин премиум-класса, чем год назад, или 28 тысяч штук. Марки GAC, Zeekr, Hongqi, LiXiang, Skywell и HiPhi заняли 8% отечественного рынка премиальных авто.

Спрос на китайские машины в России возрос. Президент России Владимир Путин заявил, что дело не только в цене, но и качестве - оно повысилось.