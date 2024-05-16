Китайский автопром победил в конкурентной борьбе

Росавиация расследует ситуацию с пролетом самолета на предельно низкой высоте над трассой М-8 «Холмогоры» на севере Московской области. Водителю одной из машин пришлось уворачиваться от воздушного судна. Некоторые эксперты связали инцидент с неопытностью пилота, но председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев уверен, что причиной ЧП стали погодные условия или техническая неисправность самолета. Об этом он рассказал в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Самолеты оснащены соответствующими техническими средствами, чтобы исключить столкновения, для них прокладывают специальные воздушные маршруты.

«Признаки того, что это была нештатная ситуация, вполне очевидны. Там находится аэродром „Вихрево“, его взлетно-посадочная полоса начинается буквально от Ярославского шоссе. Если внимательно посмотреть видео, то видно, что самолет изначально заходит на посадку, потом резко теряет высоту, входит в вираж и выходит из снижения над дорогой. Судя по всему, это был сдвиг ветра при посадке», - предположил эксперт.

Из-за резкого изменения направления ветра при посадке самолет бросило вниз. Пилот, чтобы не врезаться, ушел туда, куда смог - то есть над дорогой, объяснил собеседник 360.ru. Дальше судно выровнялось и приземлилось. Детенышев подчеркнул, что это всего лишь одна из версий.

«До завершения расследования однозначно сказать нельзя. Но предположить, что это хулиганство - довольно сложно, потому что раньше таких случаев не было <…> вероятнее всего, это какая-то аварийная ситуация нештатная», - заключил Детенышев.

Ранее пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом.