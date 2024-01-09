09 января 2024, 13:34

Китайские авто и российские компоненты. Что будет с ценами на машины в 2024 году

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Цены на китайские автомобили в России вряд ли в ближайшее время будут падать. Да и в целом стоимость машин после начала производства отечественных автокомпонентов не опустится. Наоборот — если выпуск деталей будет рассчитан на российского потребителя, больших объемов продаж не будет, и ценник установится достаточно высокий. Об этом рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Далее - его прямая речь.

Политика и СВО влияют на авторынок В нашей стране сейчас цены на автомобили очень круто привязаны к политической ситуации. Пока что на первом этапе в 2022 и 2023 годах Минпромторг в соавторстве с китайцами сделали все, что могли: организовали завоз машинокомплектов и какое-никакое производство для восполнения очень изнашиваемых сегментов - такси, каршеринг.

И плюс китайский автомобиль пошел в народ. Но как дальше будет развиваться ситуация - будет очень сильно зависеть от того, как будет складываться политика и все, что связно со спецоперацией. Я не шучу совсем. Потому что совершенно очевидно, что многие иностранные компании уже осознали, что они потеряли довольно большой и мощный рынок. И если ситуация каким-то образом устаканится, то они будут предпринимать попытки по возвращению на наш рынок.

В целом все привязано к валютной комбинации, к спросу и предложению. Я не думаю, что сейчас что-то будет расти. Мне кажется, если и будут какие-то росты по ценам, то они вызваны исключительно инфляционными играми, а не изменениями, касающимися конкретных марок моделей.

Отечественные автокомпоненты не снизят цены на машины У нас правительство анонсировало, что на территории России собираются организовать производство большого количества автокомпонентов. И вот на этом фоне огромное количество экспертов начали кричать о том, что как только автокомпоненты в стране начнут выпускать, ситуация сразу же станет стабильнее. И у нас начнут падать цены на автомобили. То есть начнется процесс локализации китайских производств на нашей территории. Так вот - не думаю я, что цена будет падать на китайский автомобиль, который начнет у нас локализоваться за счет производства автокомпонентов.

Мы когда-то давно в начале всего этого экономического взрыва говорили о том, что цена на автокомпоненты очень привязана к массовости их производства. И вот эта всемирная интеграция, когда в одной стране делают сальники, в другой делают шаровые, а в третьей - сцепление, дает в том числе и гигантские объемы производства по тем или иным направлениям. Если мы будем делать [компоненты] внутри страны и только для себя, больших объемов не получим. А цена, соответственно, будет достаточно высокой. Поэтому падения стоимости автомобилей за счет производства автокомпонентов ожидать, мне кажется, не следует.

Во всем остальном, если бы я знал, как будет более существенно меняться цена на автомобильном рынке в предстоящем году, я думаю, сколотил бы себе немалый капитал.

Торговля Россия Такси Машины Деньги Китай Каршеринг Промышленность
09 января 2024, 14:10
Все сошедшие на Забайкальской железной дороге вагоны убрали с путей
Читайте нас в: Google Новости
Все вагоны, сошедшие накануне в Забайкалье, убрали с железнодорожных путей. Как сообщила пресс-служба РЖД, ликвидация последствий схода на перегоне Алеур — Бушулей продолжается.

«На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей», - отметили в «Российских Железных Дорогах».

Сейчас специалисты работают на поврежденных участках, перед ними стоит задача восстановить около 600 метров по двум путям. К работам привлекли более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда, столько же путевых машинных станций и другую технику. Кроме того, действует оперштаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова.

Сход вагонов грузового поезда произошел вечером 8 января, обошлось без пострадавших. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Все вагоны, сошедшие накануне в Забайкалье, убрали с железнодорожных путей. Как сообщила пресс-служба РЖД, ликвидация последствий схода на перегоне Алеур - Бушулей продолжается.

РЖД Поезда
09 января 2024, 10:03
Накроет ВАЗом. Что ждет российский авторынок в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Стабилизации цен, а уж тем более их снижения на российском авторынке в 2024 году не будет. Такое заявление в интервью челябинскому порталу 74.ru сделал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

«Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны - государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования», - рассказал Пушкарев.

По словам эксперта, автопроизводители будут вести свою ценовую стратегию, чтобы покрыть все расходы и получить максимальную прибыть. При этом контролировать ценообразование в дилерских сетях, по мнению Пушкарева, они не будут.

Перед Новым годом некоторые машины можно было купить со скидкой. Опрошенные порталом дилеры сообщили, что небольшое снижение цен было попыткой сбалансировать спрос и предложение. В первой половине 2023 года на рынке машин был дефицит, но во второй уже наладили регулярные поставки китайских авто, которые стали очень популярными.

«Для стимуляции спроса до Нового года ряд марок и ввел дополнительные скидки. Но с учетом этого опыта планы поставок автомобилей в 2024 году будут консервативнее», - сообщило издание.

Отметил автор статьи и то, что последние 20 лет дорожал АвтоВАЗ. Так самая дешевая Lada Granta в 2013 году стоила 259 тысяч рублей, а в декабре 2023 года цена на нее поднялась почти до 849 тысяч рублей.

Произведенные в России автомобили подорожали из-за возросших трат на логистику и повышения ключевой ставки. Но цены могут опуститься , говорил ранее вице-премьер - министр промышленности Денис Мантуров. В ближайшие три года на АвтоВАЗе запустят производство трех новых моделей машин. Инвестиционная программа компании в 2024 году будет не ниже объемов 2023-го.

Рубль Россия Машины Новый год АвтоВАЗ Экономика
08 января 2024, 17:26
Автослесари назвали главные проблемы китайских машин в морозы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Центральную Россию в первые дни нового года накрыли лютые морозы. Из-за аномального похолодания техника начала ломаться и отказывать в работе, многим автовладельцам пришлось обращаться за помощью к специалистам, сообщил РБК.

Представители автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались водители, в том числе китайских машин, доля которых в России заметно выросла.

«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval», - рассказали в автосервисе Remtech.

Чаще всего у машин плохо работали приборные панели, топливные насосы, печка. По словам представителей сервиса, только в декабре за помощью к ремонтникам обратились 64 владельца китайских авто.

Но ситуация в разных компаниях оказалась не одинаковой. Так в автосервисе «Автолегенд» РБК ответили, что китайских машин в ремонте мало. В морозы водители в основном обращались из-за разрядки аккумулятора и невозможности запустить двигатель.

«Любая машина может замерзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор», - заявили в автосервисе «Академический».

Там также отметили, что чаще всего в холода у машин возникают проблемы с аккумулятором. При этом обычно страдают дизельные авто.

«У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», - добавили в компании.

Ранее в России упал спрос на машины китайских производителей. За 10 месяцев 2023 года в России продали 406,5 тысячи авто из КНР, но в 2024-м их число заметно снизится. Основные причины - повышение Центробанком ключевой ставки, ввод утилизационного сбора и сокращение объемов кредитования.

Россия Машины Водители Новый год Центробанк
08 января 2024, 08:23
Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости 8 января перекрыли пять участков трасс. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта», - передали в ведомстве.

Из-за неблагоприятных погодных условий перекрыт участок на трассе К-03 от Змеиногорска до Рубцовска, на автодороге К-21 закрыт проезд с седьмого километра до 47 километра.

На автодороге А-322 перекрыли движение от села Поспелиха до Рубцовска, на К-03 - от Рубцовска до села Егорьевское, на К-09 - от села Курья до границы с Казахстаном. Движение восстановят после улучшения обстановки.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждали, что 8 и 9 января в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег, метели, возможно похолодание. На дорогах появится гололедица, снежные заносы. Водителям напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды. Причиной стали резкие порывы ветра, снижение видимости и мокрый снег.

ГИБДД Дороги Россия Водители

Новости по теме