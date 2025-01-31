31 января 2025, 18:05

Kia отзовет из России более 29 тысяч кроссоверов Sportage

Unsplash
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Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Причиной для таких мер стал брак в электрической цепи блока ABS/ESC, который может привести к короткому замыканию и пожару в моторном отсеке. Владельцам таких автомобилей следует сравнить VIN-код с данными в реестре и в случае совпадения записаться в дилерский центр для ремонта. Все работы проведут бесплатно.

Ранее под отзыв подпали 364 китайских автомобиля Tank 500 Blacktrail , у которых нашли проблемы в топливной системе - при низкой температуре там повышалось давление, из-за чего могли произойти утечки. На всех машинах проверят и при необходимости заменят трубки бензобаков.

Россия Машины
31 января 2025, 12:14
Сервис «Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых
РИА «Новости»
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«Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых сотрудников. Об этом рассказал представитель компании в беседе с газетой «Ведомости».

Сервис будет первой в России цифровой платформой, которая выступит агентом по налогу на профдоход (НПД), который должны платить самозанятые: 6% - от юридических лиц и 4% - от физических.

С 1 февраля отчисление НПД станет обязательным условием для водителей «Яндекс. Такси». Сервис начнет рассчитывать и удерживать налоги со всех доходов, полученных от платформы. Раз в месяц компания будет выплачивать их автоматически за сотрудника.

По словам собеседника журналистов, процесс автоматического расчета и удержания НПД начали тестировать еще летом 2024 года. Водители подключались к нему на свое усмотрение. К концу года в бюджет поступило более шести миллиардов налогов.

Ранее депутат ГД Дмитрий Гусев предложил «Яндекс. Такси» сделать нулевую комиссию для водителей «детского» тарифа. По его словам, исключение комиссионных сборов продемонстрирует социальную ответственность компании.

Яндекс Доходы Налоги Россия Такси Водители Самозанятые
29 января 2025, 09:48
Журналист показал реакцию чиновников на идею Путина пересадить их на российские авто
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин предложил чиновникам и сотрудникам госкомпаний пересесть на отечественные автомобили. Об их первой реакции рассказал в своем Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.

Глава государства накануне побывал на АвтоВАЗе, где ему показали новую машину «Лада-Искра». Путин пошутил, что «ранняя кончина» автогиганта отменяется, а также выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные транспортные средства.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который передвигается на немецкой БМВ, передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», - не растерялся министр.

Путин во вторник заявил, что процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца, однако пока это не удалось сделать окончательно.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин
29 января 2025, 06:26
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Freepik
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В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал Кореняко.

Ранее ограничения в Пулково вводили в 02:56 по московскому времени.

На прошлой неделе в международном аэропорту Уфы тоже приостановили прием и выпуск самолетов. Как заявили в пресс-службе авиагавани, такую меру приняли для «обеспечения безопасности полетов».

В этот же день вводили план «Ковер» в аэропортах Нижнекамска и Казани. Как отметили журналисты Telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за угрозы атаки БПЛА.

Санкт-Петербург Самолеты
28 января 2025, 20:02
Путин потребовал завершить пересадку чиновников на отечественные машины
РИА «Новости»
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Процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца. Но окончательно сделать это пока не удалось, отметил в ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из препятствий является сложность в определении российского автомобиля и считать ли отечественными машины, только собранные на заводах страны.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - привел слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вопрос с использованием отечественных машин уже практически удалось решить для государственных компаний. Путин отметил, что это одна из мер поддержки отечественного машиностроения.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал заменить все машины в служебном автопарке на отечественные. Он пояснил, что в России есть марки Lada, Aurus и «Москвич», которые не уступают иномаркам. Кроме того, это станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин Заводы

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