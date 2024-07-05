05 июля 2024, 22:30

Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков

РИА «Новости»
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Таможня Казахстана стала задерживать фуры российских автомобильных грузоперевозчиков, которые везут в товары из Евросоюза. Информацию об этом разместили на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», - отметили в АСМАП.

В ассоциации заявили, что такие действия властей Казахстана препятствуют эффективному использования механизма перецепки/перегрузки, который действует в России в сфере автомобильных международных грузоперевозок с октября 2022 года. Российские власти ввели его одновременно с запретом на въезд в страну европейских грузоперевозчиков.

В АСМАП обратились в компетентные органы Казахстана за разъяснением создавшейся ситуации.

В феврале этого года огромная пробка из фур образовалась на границе Казахстана и России. В очереди у пограничного контроля «Сырым» на трассе Самара - Шымкент со стороны Казахстана скопилось почти 300 грузовиков. Ждать прохождения границы водителям пришлось по несколько дней.

Казахстан Россия
05 июля 2024, 12:13
В Госдуме предложили выдавать водительские права в России на новый срок
РИА «Новости»
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В России предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 тем водителям, которые не провоцировали аварии. Законопроект опубликовали на сайте системы обеспечения деятельности Госдумы.

Изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предложила внести группа из пяти депутатов - членов партии «Новые люди», в том числе Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Они призвали продлить срок действия национального водительского удостоверения до 15 лет в случае, если водителя не привлекали к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения при ДТП по его вине.

По мнению депутатов, это избавит водителей от необходимости так часто проходить медосмотр, собирать документы и платить госпошлину в размере двух тысяч рублей. В пояснительной записке указали, что продление срока действия прав станет стимулом для езды без нарушений.

Госдума в июне одобрила нововведение при регистрации авто. Из списка обязательных документов исключили полис ОСАГО.

Законы Госдума РФ Депутаты Машины
05 июля 2024, 11:36
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный информационный центр, оповещающий о ситуациях на подъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сообщил он.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В прошлый раз движение по мосту перекрывали ночью приблизительно на полчаса.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что за полгода полуостров посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Из них, по его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, а еще 31,7% пользуются железной дорогой.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный информационный центр , оповещающий о ситуациях на подъездах к мосту.

Крымский мост
04 июля 2024, 06:27
Российским чиновникам официально рекомендовали ездить на Lada Largus
РИА «Новости»
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Список рекомендованных для использования госслужащими автомобилей расширили до 40 с лишним моделей. Минпромторг включил в него Lada Largus, «Соболь» и «Газель», сообщил РБК.

Перечень составили в октябре 2023 года, включив Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval. Спустя три месяца в него добавили «Соллерс» и Citroen. Теперь Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, включив Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом, в него добавили более 40 моделей от 14 брендов.

Пересадить чиновников на российский автопром поручил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент Владимир Путин. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что самой дешевой в утвержденном Минпромторгом списке стала Lada Granta, а самой дорогой - Aurus.

Чиновники Машины Lada
03 июля 2024, 13:58
Совфед исключил ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил закон об исключении ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения коснутся закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Новый порядок будет действовать как при первичной постановке автомобиля на учет, так и при его перерегистрации.

Кроме того, водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее. Также по заявлению владельца будут прекращать учет угнанного транспортного средства.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов высказался в поддержку реформы , заявив, что она серьезно упростит жизнь водителям.

Совет Федерации РФ ОСАГО

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