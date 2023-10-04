Карты «Тройка» с капибарами появились в московском метро

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По его словам, лимитированные билеты разработали совместно с «Москвариумом». На них нанесли QR-коды, которые при сканировании позволят увидеть животных в 3D и поиграть с ними.

Приобрести тематическую карту «Тройка» можно на сайте Московского метрополитена, на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в магазине More Toys в «Москвариуме». Тираж ограничен.

Ранее посвященный Году педагога и наставника поезд запустили в московском метро.