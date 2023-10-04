Карты «Тройка» с капибарами появились в московском метро
Новые тематические проездные карты «Тройка» с изображением капибар, выдр и морских львов стали доступны в сувенирных магазинах московского метро. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, лимитированные билеты разработали совместно с «Москвариумом». На них нанесли QR-коды, которые при сканировании позволят увидеть животных в 3D и поиграть с ними.
Приобрести тематическую карту «Тройка» можно на сайте Московского метрополитена, на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в магазине More Toys в «Москвариуме». Тираж ограничен.
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