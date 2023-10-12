Карту москвича к приложению столичного метро привязали 40 тысяч человек

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Обладатели карт смогут отслеживать историю поездок, а студенты - использовать карту для приобретения и записи льготных абонементов.

«Новая функция привязки карты москвича позволяет учащимся экономить время и не обращаться в кассы», - отметил Ликсутов.

Карта москвича стала одним из важнейших социальных проектов столицы. Персонализированная пластиковая карта предоставит льготы в городском транспорте, возможность записаться к врачу, а также скидки на товары и услуги в широкой сети партнерских магазинов.

Для получения карты необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Она будет готова в течение 30 дней.

Ранее в столице начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Если эту опцию удастся внедрить, пассажирам с льготным проездом уже не потребуется прикладывать карту к турникетам в метро или на МЦК.