Кабмин утвердил концепцию развития автотуризма в России

Более 65% россиян, в том числе семьи с детьми, каждый год путешествуют на автомобиле. Зачастую водителям приходится спать в машинах прямо на парковке у заправки. В недалеком будущем в России появятся автокемпинги, где предусмотрят все удобства для туристов.

«Среди моих избирателей, жителей района Марьино, Люблино, Капотня да и всех регионов нашей необъятной страны много автопутешественников. И у меня хорошие вести! Правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года», - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что для развития внутреннего туризма необходимо создавать комфортные и безопасные условия для путешествий по автотрассам, строить инфраструктуру и повышать доступность качества услуг дорожного сервиса.

Популярность автомобильного туризма в России за год выросла на 15%.

Самыми востребованными направлениями стали Черноморское побережье, озеро Байкал и Крым.