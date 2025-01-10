К 2030 году в Москве построят еще 32 станции метро

«Согласно нашей стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро», - отметил градоначальник и уточнил, что восемь из них начали работать в 2024 году.

В этом году откроют участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», на котором будут четыре остановки: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также «Вавиловская».

Проектировать в 2025 году будут Бирюлевскую ветку. Еще шесть станций течение пяти лет обретет 16 линия метрополитена.

Мэр уточнил, что продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой начнут работать уже в следующем году.

«И начнем сооружать станцию „Гольяново“ - новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии», - добавил Собянин и уточнил, что ее планируют открыть для пассажиров в 2028 году.

В Москве также планируют развивать наземное метро. Кроме того, власти намерены улучшить доступность городских вокзалов.

Администрация городского округа Люберцы ранее сообщила о намерении построить путепровод над станцией «Люберцы-1». Сейчас там функционирует тоннель, где из-за ограничения по высоте постоянно застревают грузовики.