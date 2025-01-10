10 января 2025, 09:15

К 2030 году в Москве построят еще 32 станции метро

РИА «Новости»
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В Москве к 2030 году планируют построить еще 32 станции метро. Об этом заявил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

«Согласно нашей стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро», - отметил градоначальник и уточнил, что восемь из них начали работать в 2024 году.

В этом году откроют участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», на котором будут четыре остановки: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также «Вавиловская».

Проектировать в 2025 году будут Бирюлевскую ветку. Еще шесть станций течение пяти лет обретет 16 линия метрополитена.

Мэр уточнил, что продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой начнут работать уже в следующем году.

«И начнем сооружать станцию „Гольяново“ - новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии», - добавил Собянин и уточнил, что ее планируют открыть для пассажиров в 2028 году.

В Москве также планируют развивать наземное метро. Кроме того, власти намерены улучшить доступность городских вокзалов.

Администрация городского округа Люберцы ранее сообщила о намерении построить путепровод над станцией «Люберцы-1». Сейчас там функционирует тоннель, где из-за ограничения по высоте постоянно застревают грузовики.

Метро Сергей Собянин Москва
05 января 2025, 19:21
Грузовикам закрыли проезд через пункт «Верхний Ларс» из-за непогоды
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Международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно прекратил пропуск большегрузных машин из-за обрушившейся непогоды на соседнюю республику. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве пояснили, что решение приняли с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, которая признала, что не может обеспечить безопасность проезда въехавших в страну фур и грузовиков.

Ограничение вступило в силу в воскресенье, 5 января, в 17:55 и продлится до особого распоряжения, которое появится после нормализации погодных условий. Направляющихся в сторону Грузии водителей призвали учитывать эту информацию при составлении маршрута.

В последний раз пункт пропуска «Верхний Ларс» закрывал дорогу для едущих из России большегрузов 28 декабря 2024 года. Тогда причиной также стало ухудшение погодных условий. При этом ограничение не распространяли на легковые машины.

Грузия Таможня Грузовики Россия
05 января 2025, 19:15
Более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково
РИА «Новости»
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Из петербургского аэропорта Пулково не смогли вылететь в назначенное время 22 самолета. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов, следует из информации на сайте воздушной гавани.

Большая часть задержанных рейсов ожидает вылета в Калининград, где сейчас бушует снежная буря. Также сдвинулось время отправления в Москву, Нальчик, Мурманск, Саратов, Архангельск, Киров, Самару, Нижний Новгород, Череповец, Ульяновск и Новокузнецк.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали в Пулкове и 4 января: 20 лайнерам, летевшим вчера в Северную столицу, пришлось уйти на запасные аэродромы.

Ограничения вводили из-за украинских дронов, замеченных над Финским заливом в районе Лужской губы.

Два беспилотника ВСУ сбили силами ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Санкт-Петербург Самолеты
05 января 2025, 16:49
Московское метро и автобусы изменят расписание в рождественскую ночь
РИА «Новости»
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Общественный транспорт в Москве будет работать дольше обычного в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Все станции метро и МЦК будут открыты до 02:00 (в обычные дни станции закрываются в 01:00 - прим.ред.), движение поездов МЦД продлят до 03:00.

Наземный городской транспорт в рождественскую ночь также будет возить жителей и гостей столицы дольше. 149 маршрутов будут работать до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов продолжат следование по своему обычному расписанию.

«Делаем это для того, чтобы жители столицы и области могли приехать на службу в храмы и церкви, увидеться с близкими, а затем с комфортом вернуться домой», - сказал руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Ранее в Москве ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля.

Автобусы Поезда Метро МЦД Метро Москвы МЦК Максим Ликсутов Москва
04 января 2025, 15:45
Россиянам объяснили, почему свой автомобиль выгоднее каршеринга
РИА «Новости»
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Содержание личного автомобиля обойдется россиянам дешевле, чем поездки на каршеринге. Об этом РИА «Новости» рассказал главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин.

По его словам, за год штатное обслуживание собственной машины требует около 200-220 тысяч рублей. Регулярное использование сервисов краткосрочной аренды авто выйдет дороже на 6,6-17%.

Основную часть расходов составят траты на бензин. За год сумма доходит до 150 тысяч рублей. Полис ОСАГО потребует около 10 тысяч рублей, еще 25 тысяч пойдут на техобслуживание. Остальная сумма потратится на мелкие расходы в течение 12 месяцев.

Средняя стоимость минуты езды на каршеринге - 12,4 рубля в минуту. Таким образом, с учетом среднего пробега и средней скорости годовые расходы составят 234,5 тысячи рублей.

При сравнении не учитывалась стоимость приобретения машины. Средние цены на личный транспорт в конце 2024 года составляли около 3,17 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Услуга стала популярнее на 25%.

Бензин Россия Машины Каршеринг

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