13 февраля 2025, 20:39

Из-за ограничения работы аэропорта в Сочи на запасные аэродромы ушло 9 самолетов

Pxhere
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В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во время их действия на запасные аэродромы отправили девять самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», - уточнил он.

Кореняко добавил, что воздушная гавань заработала в штатном режиме в 20:07 по московскому времени. Ограничения продлились около полутора часов.

В Росавиации подчеркивали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы транспортного хаба примут все меры для обеспечения безопасности полетов , поскольку это главный приоритет.

Сочи Самолеты
13 февраля 2025, 19:04
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи
РИА «Новости»
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Вечером 13 февраля аэропорт Сочи временно приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения полетов гражданских судов ввели в 18:31 по московскому времени. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - напомнил Кореняко.

С чем именно связана приостановка работы аэропорта, представитель Росавиации не уточнил.

Утром 11 февраля временные ограничения вводили в воздушных гаванях Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Меры предприняли также для безопасности полетов.

Сочи Самолеты
13 февраля 2025, 10:51
Продавцов треугольных ремней для детей в машинах стали привлекать к административке
РИА «Новости»
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Продавцов треугольных ремней для несовершеннолетних пассажиров в машинах стали штрафовать и привлекать к административной ответственности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россияне стали часто заменять детские кресла на треугольные ремни. Производитель заверяет, что такая альтернатива защитит ребенка не меньше привычных кресел.

Однако в Росстандарте рассказали журналистам, что такие ремни нарушают регламенты безопасности, а многие магазины пользуются нелегальными сертификатами на продажу.

Ведомство уже добилось блокировки таких продавцов в интернет-магазинах. Информация о некоторых из них попала в базу МВД. Также против нарушителей возбудили административное дело и оштрафовали их на 20 тысяч рублей.

Использовать треугольные ремни вместо детских кресел запрещено, однако некоторые водители не знают об этом и верят недобросовестным продавцам, которые утверждают, что устройство - полная альтернатива привычной защиты.

Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что в прошлом году в области случилось 148 дорожных аварий с участием детей. Некоторые погибшие и пострадавшие в момент ДТП находились не в автокреслах. В ведомстве предупредили, что удерживающие устройства нужно применять даже перед короткой поездкой.

Дети ДТП Магазины Машины Водители
11 февраля 2025, 01:59
Транспорт будущего. В Москве признали удачным эксперимент с беспилотным трамваем
Freepik
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Дептранс Москвы планирует уже до конца 2025 года перевести часть трамваев в беспилотный режим. Эксперимент признали удачным, так как один такой трамвай под управлением искусственного интеллекта откатал 3000 километров по маршруту № 10 в Строгине и уже берет первых пассажиров.

Трамвай № 10 под управлением искусственного интеллекта откатал в испытательном режиме 3000 километров по маршруту от станции метро «Щукинская» до Строгина, причем ни разу не нарушил правила дорожного движения. Его максимальная скорость - до 60 километров в час.

Центр управления пока находится в вагоне и в кабине, но в дальнейшем его перенесут в диспетчерскую. Хотя вагоновожатый и присутствует сейчас, но в работу искусственного интеллекта он не вмешивается.

«Электронные мозги» трамвая интегрированы в светофорную систему. Благодаря этому красный сигнал светофора не является для него неожиданностью. Беспилотный трамвай уже берет первых пассажиров.

Как сообщили в Дептрансе Москвы, до конца 2025 года планируется перевести часть трамваев в беспилотный режим.

Если хулиганы вдруг решат проверить, как будет тормозить трамвай с ИИ, если выскочить перед ним на дорогу, то наличие пяти дублирующих систем, водителя-оператора и диспетчера в центре и ГИБДД на Строгинском шоссе отобьет у них такое желание.

Ранее столичные власти сообщили о подготовке к запуску второго трамвая с ИИ.

Искусственный интеллект Дептранс Москвы Москва
09 февраля 2025, 07:42
Работу аэропорта Пулково ограничили
РИА «Новости»
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Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:55 по московскому времени введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)», - написал он.

Представитель Росавиации не уточнил причину принятых мер.

Минувшей ночью временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда , воздушная гавань до 07:01 не отправляла и не принимала самолеты. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В местных пабликах сообщили об угрозе атаки БПЛА. Официальных заявлений не поступало.

Самолеты Работа

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