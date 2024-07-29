Из-за густого тумана в Новосибирске на запасные аэродромы ушли 12 самолетов

Он подтвердил, что густой туман ночью 29 июля сказался на работе новосибирского аэропорта. По его информации, с двух до четырех часов утра по московскому времени 12 самолетов по решению командиров воздушных судов ушли на запасные аэродромы в Кемерово, Омск, Новокузнецк и Томск.

«Сейчас самолеты садятся в Толмачево по расписанию», - подчеркнул Кореняко.

Представитель Росавиации напомнил, что в случае задержки рейсов авиакомпании должны предоставить пассажирам напитки, питание и гостиничные номера. Ведомство, по его словам, продолжит вести проактивный мониторинг ситуации.

Надзором за исполнением законодательства занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что плохая погода повлияла на работу авиакомпаний «Россия», «Сибирь», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Победа» и «Якутия». По данным онлайн-табло воздушной гавани, только на прилет отложили почти 40 рейсов.