Итоги одиннадцатого сезона велопроката подвели в Москве

«Велопрокат стал полноценной частью Московского транспорта - более 80% поездок на арендованных велосипедах совершаются с транспортной целью», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

В дептрансе уточнили, что число велосипедов для проката в этом году превысило 10 тысяч. Москвичи арендовали его в среднем почти на 40 минут и совершали поездки длиной около четырех километров.

Для жителей и гостей столицы работали более 780 станций велопроката, а 582 из них - с подзарядкой от солнечных панелей. В центре города среднее расстояние между ближайшими пунктами составило 300 метров. Также по запросу горожан на семи станциях установили насосы для подкачки колес.

В этом году впервые выпустили три тысячи электровелосипедов модели 2.0 - на них проехали более двух миллионов километров. Такой транспорт брали напрокат в среднем в четыре раза чаще, чем обычную модель.

Кроме того, Ликтусов подчеркнул, что в планах на ближайшее будущее производство собственных российских велосипедов. Ориентировочно их предоставят в распоряжение москвичей уже через два года.

Работу сервисов велопроката и кикшеринга в Москве приостановили 19 ноября из-за гололеда.