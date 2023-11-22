22 ноября 2023, 11:07

Итоги одиннадцатого сезона велопроката подвели в Москве

РИА «Новости»
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Москвичи воспользовались сервисом аренды «Велобайк» почти 30 миллионов раз за 10 лет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Велопрокат стал полноценной частью Московского транспорта - более 80% поездок на арендованных велосипедах совершаются с транспортной целью», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

В дептрансе уточнили, что число велосипедов для проката в этом году превысило 10 тысяч. Москвичи арендовали его в среднем почти на 40 минут и совершали поездки длиной около четырех километров.

Для жителей и гостей столицы работали более 780 станций велопроката, а 582 из них - с подзарядкой от солнечных панелей. В центре города среднее расстояние между ближайшими пунктами составило 300 метров. Также по запросу горожан на семи станциях установили насосы для подкачки колес.

В этом году впервые выпустили три тысячи электровелосипедов модели 2.0 - на них проехали более двух миллионов километров. Такой транспорт брали напрокат в среднем в четыре раза чаще, чем обычную модель.

Кроме того, Ликтусов подчеркнул, что в планах на ближайшее будущее производство собственных российских велосипедов. Ориентировочно их предоставят в распоряжение москвичей уже через два года.

Работу сервисов велопроката и кикшеринга в Москве приостановили 19 ноября из-за гололеда.

Москва 2023 Дептранс Москвы
22 ноября 2023, 19:13
Более 100 новых электробусов поставили в Москву с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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Парк Мосгортранса получил более 100 электробусов отечественного производства с начала сентября. Они уже начали ходить по девяти маршрутам города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году мы получили почти 300 современных машин от „КамАЗа“, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники», - уточнил глава ведомства.

По его словам, электробусы уже обслуживают более 100 столичных маршрутов. Ликсутов также назвал Москву лидером по развитию и использованию электротранспорта в Европе.

Современную технику собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там устанавливают батареи, электрику, валидаторы, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое оборудование, а также проводят испытания, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для столичных пассажиров.

Ранее на востоке Москвы достроили новый электробусный парк «Салтыковка». Его планируют открыть до конца 2023 года.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
22 ноября 2023, 14:26
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в четверг
РИА «Новости»
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ЦОДД предупредил москвичей об обильном снегопаде в четверг, 23 ноября, и призвал соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти на протяжении всего дня. В связи с этим москвичам порекомендовали избегать поездок на личном транспорте и по возможности пользоваться общественным.

Ситуационный центр ЦОДД вместе с экипажами Дорожного патруля будет круглосуточно вести наблюдение за обстановкой на дорогах города.

Дорожные службы Подмосковья уже перевели на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. Ночью безопасный проезд на дорогах обеспечивали свыше 400 машин.

К Новому году сугробы в столице достигнут 20 сантиметров. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уровень осадков этой зимой превысит климатическую норму в полтора раза.

Погода Москва 2023 Дептранс Москвы
22 ноября 2023, 13:16
Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство первой очереди Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки» почти завершили в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, строительство станций первой очереди Троицкой линии идет по плану. Основные строительные и отделочные работы завершат в следующем году.

Так, станция «Тютчевская», расположенная в поселке Мосрентген в Новой Москве, готова на 80%. Благодаря ее открытию местные жители - 154 тысячи человек - сэкономят до 50 минут в день, а добраться до станций Большой кольцевой линии и Московского центрального кольца станет значительно проще и быстрее.

«Путь до пересадки на БКЛ сократится в три раза, до МЦК - вдвое», - отметил мэр.

Кроме того, станет свободнее на прилегающих участках МКАД, на Калужском шоссе и Профсоюзной улице. Открытие участка новой ветки также разгрузит станцию «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Ранее Собянин проверил готовность станции «Тютчевская». Сейчас на ней идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
22 ноября 2023, 12:54
Шестой сезон аренды электросамокатов завершился в Москве
РИА «Новости»
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Шестой сезон аренды электросамокатов завершился в Москве. Пользователи осуществили на них 64 миллиона поездок. Это в два с половиной раза превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве напомнили, что в этом сезоне электросамокаты и другие устройства индивидуальной мобильности признали полноценным транспортом. В связи с этим в столице стартовала образовательная кампания по новым ПДД и открылся специализированный Ситуационный центр в рамках ЦОДД.

«Планируем внедрить в приложениях операторов идентификацию и рейтинг пользователей, тестирование на знание правил», - рассказал глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, в столице началось тестирование видеокамер для выявления нарушений, появилось свыше 50 новых «медленных зон» рядом с МЦК, МЦД, остановками общественного транспорта и метро. Операторы начали штрафовать за неправильную парковку самокатов.

Также операторы протестировали самокаты с компьютерным зрением, различающим разметку и объекты во время движения.

В Зеленограде и Новой Москве прошли круглые столы с жителями по вопросам разработки и улучшения сервисов аренды.

Сейчас электросамокаты отправили в сервисные центры на зимнее хранение.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин назвал преждевременным введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов.

Москва 2023 Дептранс Москвы Электросамокаты

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