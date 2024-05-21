Использование подержанных автозапчастей в России предложили законодательно отрегулировать

Пресс-служба министерства сообщила «Известиям» , что в проекте поправок в техрегламент указали список не подлежащих повторному использованию компонентов. Среди них подушки и ремни безопасности, устройства блокировки рулевого управления, сажевые фильтры и другие комплектующие. Документ направили на экспертизу в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Регламентировать восстановление запчастей для последующего использования предложил Минпромторгу вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в законодательстве отсутствовали требования к ним.

Правительство в мае поддержало другое нововведение, связанное с автомобилями. В России предложили штрафовать за сокрытие госномеров.