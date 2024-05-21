21 мая 2024, 08:26

Использование подержанных автозапчастей в России предложили законодательно отрегулировать

Unsplash
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Минпромторг разработал поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты предложили утвердить правила восстановления запчастей для их последующего использования.

Пресс-служба министерства сообщила «Известиям» , что в проекте поправок в техрегламент указали список не подлежащих повторному использованию компонентов. Среди них подушки и ремни безопасности, устройства блокировки рулевого управления, сажевые фильтры и другие комплектующие. Документ направили на экспертизу в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Регламентировать восстановление запчастей для последующего использования предложил Минпромторгу вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в законодательстве отсутствовали требования к ним.

Правительство в мае поддержало другое нововведение, связанное с автомобилями. В России предложили штрафовать за сокрытие госномеров.

Минпромторг РФ Машины Ремонтные работы
19 мая 2024, 14:38
Антирейтинг самых угоняемых авто возглавили машины из Кореи и России
Unsplash
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Российские автоэксперты составили список марок машин, которые чаще всего угоняли злоумышленники в 2024 году. Об этом сообщил сайт Autonews.ru

Возглавили антирейтинг две корейские марки: Hyundai и Kia. Третье место в списке заняли отечественные автомобили Lada Granta и Lada Vesta. Еще одной популярной маркой среди угонщиков стал немецкий производитель Mercedes-Benz.

По мнению «АльфаСтрахования», рост числа китайских автомобилей никак не отразился на предпочтениях злоумышленников. Чаще всего машины угоняют с парковок придомовых территорий и неохраняемых стоянок.

Ранее автоэкспорт Дмитрий Славнов посоветовал россиянам перед покупкой подержанного автомобиля пробить его данные на сайте ФССП. С помощью этого сервиса можно проверить транспорт на предмет юридической чистоты.

Россия Машины Lada
17 мая 2024, 09:12
Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область
Global Look Press
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Делегация Калужской области на VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству предложит Китаю проекты в автомобильной и строительной отраслях. Президент России Владимир Путин заявил об этом на открытии мероприятий в Харбине. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

На форумы, по его словам, приехали делегации 25 субъектов России , из которых 17 возглавили высшие должностные лица. Путин сообщил, что проекты сотрудничества с Китаем представят Москва, Татарстан, Башкирия, Хабаровский край, Нижегородская, Тульская и Амурская области.

«Такие инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере , создании целого кластера производств строительных материалов», - сказал он.

Президент заявил о большом потенциале укрепления связей между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая. По словам президента, настолько широкой сети прямых контактов по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству у России нет ни с одной другой страной мира. Он заявил, что партнерство двух народов обеспечит их энергетическую безопасность и благосостояние.

Экспорт Бизнес Владимир Путин Китай Экономика
16 мая 2024, 10:43
Китайский автопром победил в конкурентной борьбе
Global Look Press
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Китайский автопром победил в конкурентной борьбе, и Россия заинтересована в его присутствии на своем рынке. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, сообщил «Интерфакс».

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей , где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе», - сказал он.

Путин поддержал активное расширение ассортимента китайских автоконцернов и производителей бытовой техники на российском рынке. Он заявил, что сотрудничество в этой области продолжат.

Президент назвал Китай ведущим торговым партнером России. По словам Путина, влияние третьих стран не сказалось на двустороннем экономическом сотрудничестве.

Торговля Россия Бизнес Машины Владимир Путин Китай
15 мая 2024, 15:52
Назвать хулиганством сложно. ЧП с пролетом самолета над М8 назвали нештатной ситуацией
Соцсети
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Росавиация расследует ситуацию с пролетом самолета на предельно низкой высоте над трассой М-8 «Холмогоры» на севере Московской области. Водителю одной из машин пришлось уворачиваться от воздушного судна. Некоторые эксперты связали инцидент с неопытностью пилота, но председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев уверен, что причиной ЧП стали погодные условия или техническая неисправность самолета. Об этом он рассказал в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Самолеты оснащены соответствующими техническими средствами, чтобы исключить столкновения, для них прокладывают специальные воздушные маршруты.

«Признаки того, что это была нештатная ситуация, вполне очевидны. Там находится аэродром „Вихрево“, его взлетно-посадочная полоса начинается буквально от Ярославского шоссе. Если внимательно посмотреть видео, то видно, что самолет изначально заходит на посадку, потом резко теряет высоту, входит в вираж и выходит из снижения над дорогой. Судя по всему, это был сдвиг ветра при посадке», - предположил эксперт.

Из-за резкого изменения направления ветра при посадке самолет бросило вниз. Пилот, чтобы не врезаться, ушел туда, куда смог - то есть над дорогой, объяснил собеседник 360.ru. Дальше судно выровнялось и приземлилось. Детенышев подчеркнул, что это всего лишь одна из версий.

«До завершения расследования однозначно сказать нельзя. Но предположить, что это хулиганство - довольно сложно, потому что раньше таких случаев не было <…> вероятнее всего, это какая-то аварийная ситуация нештатная», - заключил Детенышев.

Ранее пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом.

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