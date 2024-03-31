31 марта 2024, 04:46

Иностранные водительские удостоверения в России будут действовать один год

РИА «Новости»
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С 1 апреля в России изменятся некоторые правила дорожного движения. Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год или до получения водителем вида на жительства или российского гражданства. Ознакомиться с законопроектом можно на портале правовой информации.

«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения <…> признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», - говорится в документе.

Изменения в законе не распространяются на граждан Белоруссии.

В течение года пребывания в России иностранцы смогут получить российские права, сдав теоретическую часть экзамена.

Ранее стало известно, что ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав. Это требование не распространяется на иностранных граждан, сотрудников консульств и дипмиссий.

А вот экзамен по вождению станет проще : сдающем разрешили допускать несколько незначительных ошибок.

Законы ГИБДД Россия Экзамены Водители
23 марта 2024, 10:40
Трассу «М-3 Украина» частично перекрыли в Брянской области
РИА «Новости»
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В Брянской области на время перекрыли участок дороги «М-3 Украина». Ограничения будут действовать для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ограничения затронули отрезок федеральной трассы «М-3 Украина» с 368-го по 385-й километры. Участок перекрыли в полночь, чтобы обеспечить безопасность автомобилистам и пешеходам.

Автоинспекторы уточнили, что перекрытый участок можно объехать по организованному маршруту: «М-3 Украина» - «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» - «А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Республикой Беларусь» - «Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об обнаружении машины под Брянском , на которой, предположительно, ехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall. По его словам, автомобиль нашли минувшей ночью.

Дороги Машины Водители Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 03:04
Введенные ограничения на дорогах после теракта в Crocus City Hall сняли
РИА «Новости»
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Ранее введенные ограничения на дорогах из-за теракта Crocus City Hall сняли. Об этом сообщили в дептрансе.

«Все ранее введенные ограничения на дорогах сняты», - указали в департаменте.

На станции «Мякинино», которая находится рядом с концертным залом, работают вооруженная ведомственная охрана столичного правительства, дополнительные силы службы безопасности метро и сотрудники УВД на метрополитене.

«Станция „Мякинино“ работала штатно на вход и выход, пассажиры без билетов могли свободно попасть в метро до закрытия», - уточнили в Дептрансе.

На место ЧП направили 20 автобусов особо большого класса Мосгортранса. Транспорт продолжит работу, сколько этого потребует ситуация. Автобусы координируют сотрудники службы безопасности движения.

Депздрав Москвы открыл горячую линию для близких пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Специалисты расскажут необходимую информацию о родственниках

Дороги Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 01:01
Пассажиры РЖД смогут вернуть билеты без потерь до 26 марта
РИА «Новости»
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Пассажиры «Российских железных дорог», желающие отказаться от поездки, смогут до 26 марта оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без дополнительных сборов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов - на сайте, в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ и в кассах дальнего следования», - отметили в сообщении.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали. «360» собрал главное, что известно к этому часу.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют. На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей.

Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ.

В субботу, 23 марта, все желающие смогут сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.

РЖД Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 23:52
Пассажиров предупредили о необходимости приезжать в аэропорты и на вокзалы заранее
РИА «Новости»
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Всех, кто вечером 22 марта планировал какие-либо поездки, попросили заранее приезжать на вокзалы и аэропорты. Просьбу к пассажирам распространили в Минтрансе.

На объектах транспорта ввели максимальный - третий - уровень безопасности, уточнили в Telegram-канале ведомства.

«На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности», - указали в публикации.

Взаимодействие транспортных организаций с правоохранительными органами усилили. Пассажиров предупредили, что им нужно заранее приехать на вокзал или в аэропорт из-за предпринимаемых дополнительных мер.

«Просим <…> с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», - подчеркнули в Минтрансе.

Перед концертом в Crocus City Hall вечером 22 марта произошла стрельба и начался пожар. По данным ФСБ, предварительно, погибли 40 человек , пострадали более 100. В СК уже возбудили уголовное дело о теракте.

Минтранс РФ Стрельба в Crocus City Hall

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