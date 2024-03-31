Иностранные водительские удостоверения в России будут действовать один год

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«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения <…> признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», - говорится в документе.

Изменения в законе не распространяются на граждан Белоруссии.

В течение года пребывания в России иностранцы смогут получить российские права, сдав теоретическую часть экзамена.

Ранее стало известно, что ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав. Это требование не распространяется на иностранных граждан, сотрудников консульств и дипмиссий.

А вот экзамен по вождению станет проще : сдающем разрешили допускать несколько незначительных ошибок.