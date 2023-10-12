Информация о сигналах тревоги от пяти российских самолетов не подтвердилась
Все полеты российских авиаперевозчиков выполняются в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации и таким образом опровергла информацию о сигналах тревоги от пяти лайнеров.
«Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме», - заявили в ведомстве.
Там уточнили, что все полеты проходят штатно и с обеспечением достаточного уровня безопасности. Росавиация добавила, что специалисты из Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не регистрировали «срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением».
Ранее средства массовой информации писали, что пять пассажирских бортов подавали сигналы тревоги во время полета над российской территорией. Позже выяснилось, что причиной получения таких тревожных сообщений оказался сбой в электронной системе отслеживания лайнеров.