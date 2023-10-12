Информация о сигналах тревоги от пяти российских самолетов не подтвердилась

Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве

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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.