«Их просто арестовали». Россия лишилась 76 пассажирских самолетов

Читайте нас в:

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», - подчеркнул Савельев.

Как уточнил РБК , речь идет о судах, которые находились на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо собирались выполнять те или иные рейсы.

«У нас их просто арестовали», - подчеркнул министр в комментарии изданию.

По данным Савельева, на сегодняшний день Россия располагает в общей сложности 1302 судами, 1167 из них - пассажирские авиалайнеры.

В марте минувшего года министр указывал, что российские авиаперевозчики перевели почти 800 самолетов в отечественный реестр. Также он признался, что РФ пытается договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями.

В июне 2022-го Савельев заявил, что большая часть отечественных авиакомпаний перерегистрировала самолеты из зарубежных реестров в отечественный. Министр уточнил, что перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, гарантировавших, что не будут арестовывать воздушные суда.