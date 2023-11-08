Густой туман остановил работу аэропорта Тюмени

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«На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет», - объявили в хабе.

В Тюмени не смогли приземлиться самолеты и Сургута, Красноярска и Москвы. Отложили вылеты в Красноярск и московский аэропорт Шереметьево. Последний задержали на пять часов 20 минут.

Водителей предупредили об ограничении видимости на федеральной трассе Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах.

ГИБДД Тюменской области показала последствия непогоды, посоветовала снизить скорость и соблюсти дистанцию.

В Москве 27 октября из-за непогоды отменили либо задержали в общей сложности 37 рейсов. Из-за снега с дождем ввели «желтый» уровень погодной опасности.