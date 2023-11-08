Густой туман остановил работу аэропорта Тюмени
Из-за густого тумана в Тюмени задержали пять рейсов, из них три на прилет. В воздушной гавани застряли пассажиры самолетов в Красноярск и Москву, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.
«На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет», - объявили в хабе.
В Тюмени не смогли приземлиться самолеты и Сургута, Красноярска и Москвы. Отложили вылеты в Красноярск и московский аэропорт Шереметьево. Последний задержали на пять часов 20 минут.
Водителей предупредили об ограничении видимости на федеральной трассе Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах.
ГИБДД Тюменской области показала последствия непогоды, посоветовала снизить скорость и соблюсти дистанцию.
В Москве 27 октября из-за непогоды отменили либо задержали в общей сложности 37 рейсов. Из-за снега с дождем ввели «желтый» уровень погодной опасности.