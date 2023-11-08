08 ноября 2023, 07:44

Густой туман остановил работу аэропорта Тюмени

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Из-за густого тумана в Тюмени задержали пять рейсов, из них три на прилет. В воздушной гавани застряли пассажиры самолетов в Красноярск и Москву, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

«На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет», - объявили в хабе.

В Тюмени не смогли приземлиться самолеты и Сургута, Красноярска и Москвы. Отложили вылеты в Красноярск и московский аэропорт Шереметьево. Последний задержали на пять часов 20 минут.

Водителей предупредили об ограничении видимости на федеральной трассе Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах.

ГИБДД Тюменской области показала последствия непогоды, посоветовала снизить скорость и соблюсти дистанцию.

В Москве 27 октября из-за непогоды отменили либо задержали в общей сложности 37 рейсов. Из-за снега с дождем ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Авиация Тюмень Погода
07 ноября 2023, 19:54
Москвичам назвали следующие до автовокзалов маршруты наземного транспорта
Сайт мэра и правительства Москвы
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До московских автовокзалов можно с удобством доехать на наземном городском транспорте. До них везут почти 50 маршрутов, некоторые из них работают даже ночью. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что общественный транспорт в Москве организован так, чтобы москвичи могли комфортно добираться наземным транспортом до любой точки города.

«Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», - отметил заммэра.

До международного автовокзала «Саларьево» можно доехать, используя маршруты № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

К международному автовокзалу «Южные Ворота» курсируют автобусы № 708, М78, С795. К автовокзалу «Северные Ворота» из Зеленограда следуют автобусы по маршруту Е41, а из других округов Москвы - № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала «Центральный» курсируют Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.

Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы. На ней отметили все ключевые направления для удобства пассажиров.

Автобусы Москва 2023
07 ноября 2023, 17:59
Московские причалы подготовили к зиме
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали причалы Москвы к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все 44 пассажирских причала у Москвы-реки абсолютно готовы к холодному периоду. Для этого провели комплексную чистку и промывку лестничных сходов, покрытий и ограждений.

«В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», - отметил заммэра.

Кроме того, летом сотрудники выполняли гидротехнические работы, чтобы очистить от грязи 11 городских причалов. Благодаря этому удалось сделать комфортный подход и швартовку для судов.

В первую очередь водолазы проверили дно. Сотрудники подняли донный грунт на некоторых участках. Работы вели с баржи, которая оборудована краном для извлечения крупного бытового мусора.

Из-за загрязнения дна водоема отходами и металлоломом эти работы были особенно важны. Если не провести их вовремя, есть риск повреждения теплоходов. Также это влияет на безопасность перевозок людей.

Ранее пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду.

Москва 2023
07 ноября 2023, 16:35
Число зон с ограничениями скорости для электросамокатов увеличат в Москве
РИА «Новости»
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В следующем году в Москве увеличат число зон с ограничениями скорости для электросамокатов. Их общее количество достигнет 350, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дептранс.

По информации СМИ, это связано с резко выросшем количеством ДТП с участием электросамокатов. За девять месяцев в столице зарегистрировали 665 таких транспортных происшествий. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства. В документе предложили ввести штрафы за пьяную езду на электросамокате или велосипеде в размере 30 тысяч рублей.

Москва 2023 Электросамокаты
07 ноября 2023, 13:23
«Электромотор гораздо дешевле». Почему Европа примет бюджетные Tesla
Unsplash
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В Германии запустят производство более дешевых, чем в США, электромобилей Tesla. Европейцы смогут покупать их за 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей). Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин объяснил «360», что машину удешевят за счет замены комплектации и оснащения.

Он сказал, что принцип работы электромобилей один и тот же. Им требуется батарейка, инвертор, который преобразует напряжение, и электромотор. Все остальное - вариативно. Производитель сможет установить два компьютера или три, обшить салон кожей или другим материалом, установить лампочки и другие дополнения.

Специалист заявил, что в Китае недорогие электромобили пользовались спросом. Там, как и в Европе, тепло. По мнению Субботина, спрос на произведенные в Германии машины появится.

Электромобили в России «Нам пользоваться электромобилями не дают условия. Россия - страна рискованного земледелия, зима длится полгода. На холоде батарейки теряют емкость довольно сильно. Заявленный пробег в 200-250 километров на 20-градусном морозе снизится до 20 километров», - заметил автоэксперт.

Второй причиной небольших объемов продаж в России он назвал то, что аккумулятор электромобиля заряжается слишком долго. Даже самые быстрые зарядки не смогут конкурировать со временем заправки топливного бака.

Третья причина - в высокой стоимости электричества. При ценнике в 25 рублей за киловатт заправка обойдется дороже, чем бензин.

Возможности для экономии «Илон Маск выпускает разные автомобили - и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. Гораздо больше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - сказал он.

Если у традиционных машин существует определенный набор составных частей - например, кузов, трансмиссия, двигатель, оснащение, несколько вариантов коробки передач и двигателя, то в электромобилях больше вариантов.

«Можешь один электромотор поставить, а можешь другой. Электромотор гораздо дешевле, чем двигатель внутреннего сгорания. Можешь мощнее поставить, можешь слабее. Полный привод или неполный, вперед или назад, а трансмиссия вообще не нужна. Большой выбор электронных помощников», - объяснил Субботин.

Китай и Европа По этой причине, добавил автоэксперт, существуют как очень дорогие, так и более бюджетные модели Tesla. В данном случае Илон Маск решил наладить производство последних в Европе.

Германия Электричество Бизнес Машины Илон Маск Экология

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