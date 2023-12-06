График движения пригородных поездов в Москве изменится с 10 декабря

В пресс-службе уточнили, что специалистам удалось уменьшить интервалы движения составов. Кроме того, за счет открытия МЦД-3 и МЦД-4 на всех направлениях увеличилось количество рейсов. Также для удобства пассажиров назначили 13 дополнительных пригородных поездов и продлили маршруты у еще 33 электричек.

Так, на Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) назначили два новых поезда, а также восстановили два рейса Дубна - Одинцово и 10 рейсов Москва - Одинцово. Помимо этого, продлили еще шесть маршрутов.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) появится три поезда, а также продлили маршрут одного из рейсов. Кроме того, ускорили на 20 минут движение поезда Москва -Тула и продлили маршрут девяти пригородных электричек.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов, а на Ярославском назначили дополнительный поезд и продлили один маршрут.

На МЦД-4 ускорили движение поездов, а на Калужском и Горьковском направлениях к тому же продлили маршруты 14 пригородных электричек.

На Павелецком направлении сократили время в пути двух поездов, продлили один маршрут и назначили три дополнительных электрички.

Узнать актуальное расписание можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что новые поезда «Иволга 4.0» выйдут на центральные диаметры в 2024 году. Составы успешно прошли все испытания.