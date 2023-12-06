06 декабря 2023, 11:39

График движения пригородных поездов в Москве изменится с 10 декабря

Сайт мэра и правительства Москвы
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Пригородные поезда на московском транспортном узле начнут следовать по новому расписанию с 10 декабря. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В пресс-службе уточнили, что специалистам удалось уменьшить интервалы движения составов. Кроме того, за счет открытия МЦД-3 и МЦД-4 на всех направлениях увеличилось количество рейсов. Также для удобства пассажиров назначили 13 дополнительных пригородных поездов и продлили маршруты у еще 33 электричек.

Так, на Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) назначили два новых поезда, а также восстановили два рейса Дубна - Одинцово и 10 рейсов Москва - Одинцово. Помимо этого, продлили еще шесть маршрутов.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) появится три поезда, а также продлили маршрут одного из рейсов. Кроме того, ускорили на 20 минут движение поезда Москва -Тула и продлили маршрут девяти пригородных электричек.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов, а на Ярославском назначили дополнительный поезд и продлили один маршрут.

На МЦД-4 ускорили движение поездов, а на Калужском и Горьковском направлениях к тому же продлили маршруты 14 пригородных электричек.

На Павелецком направлении сократили время в пути двух поездов, продлили один маршрут и назначили три дополнительных электрички.

Узнать актуальное расписание можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что новые поезда «Иволга 4.0» выйдут на центральные диаметры в 2024 году. Составы успешно прошли все испытания.

Москва 2023
06 декабря 2023, 08:44
Военно-Грузинскую дорогу на участке Владикавказ — Ларс временно закрыли для фур
РИА «Новости»
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Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ — Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения», - объявили спасатели.

Движение грузовиков ограничили из-за сложных погодных условий в Грузии, невозможности обеспечить безопасный проезд и по рекомендациями пограничной полиции.

Трасса Владикавказ - Ларс связывает Россию с Арменией и Грузией. Военно-Грузинскую дорогу закрывали на расчистку 27 ноября. На следующий день разрешили проезд легковых машин и автобусов, еще через сутки - грузовиков.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.

Грузия Грузовики Дороги
05 декабря 2023, 17:00
Москвичи выберут самую красивую фотографию столичных электротрамвайчиков
Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за победителя в конкурсе фотографий столичных электросудов. Об этом сообщили на сайте мэра города.

Конкурс начался в ноябре. Инициатором его проведения стал столичный дептранс. Отправить свою работу могли все желающие. Теперь москвичам предстоит выбрать из 10 снимков три самых красивых.

«Мы рады, что новый вид городского транспорта нравится пассажирам и его часто фотографируют. С момента открытия двух регулярных речных маршрутов совершено уже более 370 тысяч поездок», - рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По Москве-реке ходят два регулярны маршрута. Их открыли в июне и сентябре этого года. Электросуда вместимостью 50 пассажиров улучшили транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей столицы.

Ранее москвичам предложили выбрать места для пунктов приема елок.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
05 декабря 2023, 13:47
Стойку «Живое общение» открыли на автовокзале Центральный в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Возле касс на автовокзале Центральный в Москве открыли стойку «Живое общение». Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь стойка „Живое общение“ появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним», - уточнил он.

По его словам, в метро уже появилось более 30 подобных стоек, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Сотрудники помогут соориентироваться на вокзале, объяснят, как пройти к метро, и расскажут об актуальной стоимости проезда. Кроме того, здесь можно приобрести сувениры и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных поездах в столичной подземке. Среди них - «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
05 декабря 2023, 13:22
Ан-12 аварийно сел в Хабаровском крае из-за отказа системы руля управления
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-12 с восемью людьми на борту. Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

«Самолет успешно приземлился на аэродроме Хурба», - сказал представитель экстренных служб.

На борту находились восемь человек. Собеседник агентства заявил, что никто из них не пострадал.

Транспортный самолет летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре, сообщил «Интерфакс». Командир воздушного судна запросил аварийную посадку из-за технической неисправности - отказа системы руля управления. Эта система, по словам источника агентства, недублированная.

В ноябре в Чукотке экстренно сел Ан-2 с тремя пассажирами. Самолет попал в сильную облачность и снеговой заряд. Пилот Алексей Левин сказал «Известиям» , что произошла потеря мощности, и «кукурузник» упал на сопку.

Авиация Самолеты

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