Госслужащим рекомендовали ездить на «Уазике» и «Москвиче»

Читайте нас в:

«Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими», - передали в министерстве.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Для закупки в первую очередь должны рассматривать высоколокализованные модели, уточнили в Минпромторге.

В период с января по июль 2023 года у россиян популярными авто стали Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus, а также УАЗ, ГАЗ и «Москвич». Чаще всего отечественные машины покупали жители Самарской области, Москвы и Татарстана.

Ранее Минпромторг рассказал о разработке новых электроприборов для автопрома. По этому направлению поступает много запросов со стороны российских концернов, машины уже оснащают отечественными системами ABS.