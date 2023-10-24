Госавтоинспекция призвала москвичей подготовить машины к холодам
Столичная Госавтоинспекция призвала водителей подготовить машины к началу холодов, в частности, проверить и, при необходимости, заменить шины. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
В частности автомобилистам порекомендовали проверить исправность тормозной системы, своевременно поменять жидкость стеклоочистителя, и проверьте остаточную глубину протектора шин.
Пресс-служба ГИБДД добавила, что с начала года из-за технических неисправностей транспортных средств на дорогах Москвы произошло 66 ДТП, в которых пять человек погибли и 82 получили ранения.
Кроме того, 1 сентября вступили в силу изменения в основных положениях о допуске транспортных средств к эксплуатации. За управление автомобилем с неисправностями можно получить штраф от 500 рублей по статье административного кодекса.
Москвских автолюбителей также предупредили о гололедице в ночь на среду.