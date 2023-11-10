Горячую линию по услугам такси и каршеринга запустят в Москве
Горячая линия Роспотребнадзора, на которой предоставят консультации об услугах такси и каршеринга, начнет работать в Москве 13 ноября. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Специалисты будут консультировать граждан и организации о правилах предоставления услуг арендных авто, правам потребителей и безопасности использования такси и каршеринга.
Для получения консультации горожане смогут позвонить по телефонам (495) 539-36-96 и (495) 687-39-61.
Москвичи стали чаще пользоваться автомобилями каршеринга. С января по октябрь этого года число поездок на прокатных машинах в столице увеличилось на 7%.
Свыше 37 тысяч поездок на каршеринге совершили за теплый сезон - лето и начало осени - в Московской области.