Горячую линию по услугам такси и каршеринга запустят в Москве

Дептранс Москвы напомнил о правилах проезда по «Тройке» на МЖД

Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

В ведомстве сообщили, что прикладывать «Тройку» нужно не только на вход, но и на выход. В случае, если пассажир забыл это сделать, карта блокируется для поездок, а также пропадает возможность бесплатной пересадки на МЦК и МЦД. Это правило касается и банковских карт.

Если возникли такие проблемы, то необходимо обратиться в железнодорожную кассу для разблокировки. Пока эта услуга бесплатная, но в ближайшее время за нее планируют брать деньги.

Также москвичам напомнили, что в приложении «Метро Москвы» они могут самостоятельно управлять «Тройкой» и отслеживать свои передвижения.