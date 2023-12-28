Городской транспорт будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь

Он добавил, что в праздничную ночь будут работать метрополитен, МЦК и 158 наиболее популярных дневных и ночных маршрутов наземного общественного транспорта. Время работы МЦД увеличат до 03:00.

В Рождество, 7 января, московское метро и МЦК будут открыты до 02:00 ночи, МЦД - до 03:00. Также до 3 часов будет ходить 151 автобусный, электробусный и трамвайный маршрут, при этом 16 из них продолжат работать до утра.

Кроме того, в новогодние праздники парковки в столице - за исключением тех, что за шлагбаумами - сделают бесплатными.

Жители и гости столицы смогут пользоваться городским транспортом бесплатно в новогоднюю ночь - с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.