07 мая 2024, 20:36

Городской общественный транспорт в России станет комфортнее

РИА «Новости»
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В России к 2030 году должны увеличить долю городского общественного транспорта со сроком эксплуатации не выше нормативов до 85%. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Распоряжение главы государства включили в документ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В указе подчеркнули, что выполнение целевых задач и показателей будет характеризовать достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

«Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%», - уточнили в документе.

Путин также поручил правительству скорректировать существующие нацпроекты и представить 11 новых.

Россия Владимир Путин
08 мая 2024, 11:41
Предотвращать, а не фиксировать. Отношение к камерам на дорогах призвали пересмотреть
РИА «Новости»
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При установке новых дорожных камер фиксации правонарушений в России необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей, а повышением безопасности на конкретных проблемных участках. на это в беседе с 360.ru указал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Кому-то из водителей неприятно от большого количества камер, однако таковы современные тенденции. В том случае, если будут проводить регулярные инспекции, все эти штрафы станут более справедливыми , водителям не будет обидно. Но мир не идеален, случаются ошибки.

Возможно, в будущем камеры будут убыточными, потому что мы перестанем нарушать правила.

Нам нужно менять систему установки камер. Например, не дожидаться нескольких серьезных ДТП на перекрестке, а заранее проводить аналитику и предотвращать аварии в будущем.

Камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка, предотвращать нарушения, а не фиксировать его.

Сознание водителей меняется У водителей в подкорке появляется понимание, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Например, чаще пропускают пешеходов - не из-за боязни штрафа, а уже по привычке Палка о двух концах Количество камер постоянно пополняется, но здесь есть палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают их число , в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги.

Но, с другой стороны, увеличение количества камер определенным образом сдерживает неправильное поведение поведение водителей на дорогах, они их боятся и сокращают правонарушения. Самый главный результат - смертность на дорогах снизилась практически в два раза. Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет.

Регулярные инспекции дорожной обстановки Другое дело, что здесь нужно инспектировать знаки, дорожную разметку, которую часто наносят несуразно. Это большая работа.

Сегодня на улицах нет сотрудников ГИБДД: в лучшем случае, они выполняют какие-то рейды. Регулировщиков, к сожалению, на дорогах тоже нет Далее - его прямая речь.

Штрафы Правила Дороги Водители
08 мая 2024, 11:36
Прямую трансляцию парада Победы покажут на экранах в метро
Дептранс Москвы
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В День Победы на всех экранах в общественном транспорте Москвы покажут прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. После этого запустят фильм «Офицеры» с субтитрами.

Парад Победы можно будет в прямом эфире наблюдать на экранах в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. Там же пройдут ролики, которые расскажут о роли Московского метрополитена и другого общественного транспорта в период Великой Отечественной войны. Пассажиры узнают о станциях, которые посвящены военной истории, и крупных военно-патриотических объектах столицы.

Кроме того, транспортники подготовили тематическую викторину «Москва в деталях». Нужно будет ответить на вопросы о памятных городских местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Легендарный фильм «Офицеры» дополнит праздничный эфир в московском транспорте. Ролики будут крутить на медиаэкранах до 14 мая.

О том, как в этом году пройдет парад Победы на Красной площади, можно узнать из специального материала 360.ru.

Метро Парад Победы Великая Отечественная война Метро Москвы Москва
07 мая 2024, 16:49
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus
РИА «Новости»
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Производство российских автомобилей премиум-класса Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют запустить до конца текущего года. Площадку уже передали новому собственнику. Об этом заявил и. о. главы Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передал ТАСС.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», - отметил Мантуров.

До этого и. о. министра говорил, что производитель будет выпускать Aurus вместе с зарубежным партнером. Продажи новой линейки начнутся в 2025 году.

Один из обновленных представительских Aurus стоит в президентском гараже. На церемонию инаугурации 7 мая Владимир Путин приехал именно на российском лимузине.

Aurus Senat изменился внутри и снаружи. Эксперт Максим Кадаков отметил его новый дизайн и светотехнику.

Санкт-Петербург Заводы Aurus
07 мая 2024, 13:21
Объем импорта легковых машин в Россию в апреле упал на 34% к показателям марта
РИА «Новости»
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Импорт легковых автомобилей в Россию в апреле упал более чем на 30%/, по сравнению с мартом. Это минимальный показатель не только в этом году, но и за последние 10 месяцев, сообщил «Автостат».

По данным агентства, в апреле объем импорта новых легковых машин на отечественный рынок составил 57,8 тысячи единиц, что на 34% меньше мартовского показателя.

Более низкий результат фиксировали в июне 2023 года, отметили эксперты. Тогда объем импорта равнялся 55,7 тысячи штук.

Отдельно «Автостат» представил данные по автомобилям с пробегом старше трех лет. В апреле их ввезли в страну на 22% меньше, чем в марте. Речь идет о 31,6 тысячи экземпляров.

По мнению директора агентства Сергея Целикова, на падение импорта могло повлиять изменение правил ввоза машин, которые вступили в силу 1 апреля. Импортеры постарались привезти как можно больше автомобилей в марте, пояснил он. Это в итоге сказалось на апрельских показателях.

При этом Целиков не исключил, что при нынешних условиях ввоза объем импорта может продолжить снижение.

«По новым легковым автомобилям показатели пока выше значений прошлого года, но где-то к июлю уйдем в диапазон прошлого года или даже ниже», - подчеркнул специалист.

Россия Машины

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