10 июня 2024, 14:41

Главное не путать понятия. Почему закон об опасном вождении сложно реализовать

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В Госдуме рассмотрят проект закона о штрафах за опасное вождение. Однако на дороге бывает огромное количество разных ситуаций, которые нужно рассматривать отдельно, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Все это хорошо, но до конца понять, из-за чего человек резко перестроился - множество факторов, которые нужно рассматривать отдельно», - подчеркнул он.

Лигачев привел в пример ситуацию, когда водитель едет с разрешенной скоростью в 100 километров в час по МКАД, а впереди - яма. Увидев препятствие, человек вероятнее всего резко перестроится, а камера в этом момент может зафиксировать «опасное вождение». Водитель получит штраф, но доказать свою правоту ему будет сложно.

«То, что вы пытались избежать более опасных последствий… Если это яма, то у вас могло пробить колесо в лучшем случае, а в худшем - могло оторваться колесо», - отметил автоэксперт.

Без регистратора доказать правоту водителю будет крайне проблематично. Также, как напомнил Лигачев, на дорогу могут выскочить животные. Правильная реакция водителя в такой ситуации - оттормозиться. Но резкое нажатие на педали может спровоцировать аварийную ситуацию. Камера в таком случае тоже может считать происшествие на дороге как «опасное вождение». И водителю также придется отстаивать свою позицию, уточнил он.

«Другой вопрос, что водитель в потоке резко и неоднократно перестраивается, то это будет явное опасное вождение», - сказал Лигачев.

По его словам, особенно опасно, если водитель перестраивается без поворотников. Главное не путать эти маневры с резкой сменой полосы по необходимости, уточнил он.

Лигачев добавил, что вряд ли изменения произойдут в ближайшее время. По его мнению, для реализации законопроекта должно пройти какое-то время. Людям нужно будет разъяснить все нюансы, резюмировал автоэксперт.

Штрафы Законы ДТП Дороги Животные Водители
10 июня 2024, 07:48
Движение по Крымскому мосту возобновили после временного закрытия
РИА «Новости»
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Ночью 10 июня движение по Крымскому мосту ограничивали почти на час. Проезд открыли. В зоне досмотра обошлось без пробок, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах переправе в своем Telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту ограничили в 01:10. Водителей призвали следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие. Проезд открыли в 01:56. К семи часам утра движение возобновилось в штатном режиме.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - заявил информцентр.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Украина усилила удары по Крыму после неудач на поле боя. По его словам, систему ПВО усилят в ответ на решение Запада снять ограничение на удары по российской территории.

Крымский мост Крым Дороги
10 июня 2024, 01:11
Законопроект о штрафах за опасную езду рассмотрят в Госдуме
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Законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение, внесли на рассмотрение в Госдуму. С текстом документа ознакомилось РИА «Новости».

Автором инициативы выступил глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов. Он предложил дополнить главу 12 Кодекса РФ новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы за опасное вождение. Их сумма будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке отметили, что в социальных сетях часто появляются видеоролики, в которых владельцы дорогих иномарок показывают свою опасную езду. Как утверждают авторы законопроекта, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя законопроект о штрафах за опасное вождение, заявил, что на практике это сложно будет доказать.

Штрафы Госдума РФ ДТП Россия Водители
10 июня 2024, 00:55
Сильный град повредил самолет во время посадки в Вене
РИА «Новости»
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В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно — никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung.

В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно - никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung.

По данным издания, самолет Airbus A320 летел с острова Мальорка в Вену. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град. Стихия повредила переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Но все же летчикам удалось успешно посадить самолет.

В конце мая более 70 пассажиров пострадали и один погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон - Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Пролетая над Мьянмой, борт попал в воздушную яму и резко начал снижаться. Не пристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона, некоторые из них сломали руки. Один из пассажиров, 73-летний британец Джеффри Ральфа Китчен, умер от сердечного приступа. Пилоты экстренно посадили самолет в Бангкоке.

Авиация Австрия Самолеты
06 июня 2024, 11:18
Серийное производство Lada Iskra запустят в Тольятти
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Lada Iskra. Производство нового легкового авто от «АвтоВАЗа» запустят в начале 2025 года в Тольятти, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Участникам форума показали концептуально новую модель сегмента В - самого популярного в России.

Lada Iskra создали на технологически независимой глобальной платформе с локализованной электронной инфраструктурой. Машину выпустят в кузовах универсал, универсал Cross и седан с тремя видами двигателей объемом 1,6 литра.

В разработку вложили 23 миллиарда рублей инвестиций. «АвтоВАЗ» планировал запустить серийное производство модели в начале 2025 года.

«На финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти», - объявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Стоимость Lada Iskra в базовой комплектации составит от миллиона рублей , заявил Соколов журналистам. Он допустил, что ценник скорректируют в зависимости от ситуации на рынке.

Бизнес Машины Lada АвтоВАЗ ПМЭФ-2024

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