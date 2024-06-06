Глава «АвтоВАЗа» озвучил цену на новую Lada Iskra

По его словам, стоимость автомобиля может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями.

«Если говорить самый низкий ценовой порог - от одного миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года», - заявил Соколов.

«АвтоВАЗ» впервые представил автомобиль на форуме. Посетители могли оценить седан в фирменном цвете «огонь».

Старт серийного производства запланировали в Тольятти на начало следующего года. Там находится основная площадка автопроизводителя. В модельном ряду машина займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

Ранее автожурналист Петр Баканов заявил, что Lada Iskra станет популярной у россиян.