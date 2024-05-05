ГИБДД опровергла данные о гигантской пробке на трассе в Свердловской области

По данным ведомства, владелец автодороги совместно с подрядными организациями привел проезжую часть в нормативное состояние и ликвидировал последствия снегопада. Специалисты также обработали трассу противогололедными материалами.

«Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», - подчеркнули в ГИБДД.

Пресс-служба отметила, что средняя скорость потока на дороге составляет 20 километров в час, так как некоторые водители оставили ночью автомобили на трассе, из-за чего проезжая часть сузилась. Автоинспекторы в круглосуточном режиме патрулируют трассу и следят за ее состоянием.

Ранее из-за выпавшего снега около 74 тысячи жителей Свердловской области остались без света. Из-за неблагоприятных условий в некоторых районах также возникли перебои с водоснабжением и отоплением.

Информация о том, что на трассе Пермь - Екатеринбург образовалась 40-километровая пробка, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.