ГИБДД объявила о массовых и проверках на дорогах 3 и 4 августа

Региональные управления Госавтоинспекции уже объявили о готовящихся рейдах. В частности, профилактические мероприятия пройдут на дорогах Республики Коми, Рязанской, Кировской и Пензенской областей.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», - сказал Белан.

Он заверил, что сотрудники ГАИ также примут все необходимые и оперативные меры при получении такого рода сообщений. Предупреждения касаются не только автомобилистов, но и мотоциклистов.

Ранее петербургские полицейские устроили погоню за нетрезвым мигрантом , проигнорировавшим законное требование инспекторов об остановке.