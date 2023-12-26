Гендиректор ОАК рассказал, когда состоится полет SJ-100 с отечественным двигателем

Он отметил, что отечественные двигатели уже установили на опытные самолеты. Теперь нужно получить разрешение.

«Я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», - подчеркнул он.

В ноябре Слюсарь сообщал, что в следующем году российские авиакомпании получат 22 полностью импортозамещенных самолета SJ-100. Такая мера связана с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировалась, пояснил он.

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA захотел отключить отечественную авиацию от домена.aero. После полученного предупреждения Ru-Center за свой счет продлила домены всех клиентов на год, чтобы их сайты не отключались.