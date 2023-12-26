26 декабря 2023, 14:26

Гендиректор ОАК рассказал, когда состоится полет SJ-100 с отечественным двигателем

РИА «Новости»
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Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечен на начало 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что отечественные двигатели уже установили на опытные самолеты. Теперь нужно получить разрешение.

«Я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», - подчеркнул он.

В ноябре Слюсарь сообщал, что в следующем году российские авиакомпании получат 22 полностью импортозамещенных самолета SJ-100. Такая мера связана с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировалась, пояснил он.

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA захотел отключить отечественную авиацию от домена.aero. После полученного предупреждения Ru-Center за свой счет продлила домены всех клиентов на год, чтобы их сайты не отключались.

Самолеты Россия
26 декабря 2023, 14:08
Москвичам рассказали, как строительство метро стимулирует отечественное производство
РИА «Новости»
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Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России — от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.

«Станции подземки - это отделочные работы десятков тысяч квадратных метров помещений, это множество сложных инженерных систем - безопасности, автоматизации и контроля. При формировании перечня производителей материалов и оборудования предпочтение отдается отечественным производителям», - рассказал заммэра.

Бочкарев сообщил, что поставки стройматериалов осуществляли из различных уголков страны, от Северной столицы до Урала и Поволжья. Так, компании из Санкт-Петербурга производили эскалаторы, с Урала поставляли рельсы, а из Нижегородской и Новосибирской областей - стрелочные переводы.

В свою очередь в Москве и Подмосковье открыли производства высокотехнологичного оборудования для магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

В ближайшем будущем в столице построят еще три линии метро. Об этом сообщил мэр города во время ежегодного отчета перед Мосгордумой.

Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России - от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
26 декабря 2023, 12:00
Новогодний поезд «Еж3» начал курсировать в московском метро
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро в честь новогодних праздников начал работать тематический поезд «Еж3». Об этом сообщил в Telegram-канале глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж3. Этот поезд - символ преемственности в московском транспорте», - рассказал он.

В этом году поезд украсили почти тысячей новогодних шаров. Вагоны оформили в стильных фиолетовых тонах. Интерьер дополнили еловые ветки, праздничные шары и светящиеся гирлянды, а также фигуры Деда Мороза.

«Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», - отметил глава дептранса.

В этом году «Еж3» выйдет на линию в последний раз. Составы, служившие московскому метрополитену почти 50 лет, заменят в следующем году.

В столице начался новогодний ажиотаж, дорожное движение стало затруднено. В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
26 декабря 2023, 11:23
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт во вторник
РИА «Новости»
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об увеличении транспортных потоков — как автомобильных, так и общественного транспорта — из-за активной подготовки горожан к Новому году. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен, МЦК и МЦД для перемещений по городу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Увеличилось число поездок и авто на дорогах - для поездок по городу используйте метро, МЦК и МЦД», - призвали в ведомстве.

Согласно прогнозам погоды, 26 декабря в городе ожидается снегопад , который также может повлиять на транспортную ситуацию.

Утром в Москве небольшие затруднения с движением наблюдались на внутренней стороне МКАД, особенно на участке от Липецкой улицы до Ясенево, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) между Кутузовским и Комсомольским проспектами и на Ленинградском проспекте.

Пробки могут возникнуть во второй половине дня в центре Москвы, в том числе на Бульварном и Садовом кольцах, а также на ТТК. Водителям посоветовали планировать выезд до 17:00, либо отложить поездку на более позднее время, после 20:00.

На новогодних каникулах парковки в столице будут бесплатными. Исключение сделают только для стоянок со шлагбаумом.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об увеличении транспортных потоков - как автомобильных, так и общественного транспорта - из-за активной подготовки горожан к Новому году. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен, МЦК и МЦД для перемещений по городу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Дороги Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
26 декабря 2023, 11:17
Россияне смогут управлять снегоходами с обычными водительскими правами
Unsplash
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства утвердил поправки в закон о безопасности дорожного движения. Управлять самоходными машинами категории «А1», к которым относятся снегоходы, разрешили владельцам водительских удостоверений с категориями «A» и «B1».

Взять транспортное средство в аренду можно будет с правами категорий «В», «С» и «D». Закон также закрепил право правительства установить правила заключения и исполнения договоров по временной передаче таких самоходных машин в управление.

По текущим нормам к управлению самоходными машинами категории «А1» допускались люди с удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право ездить на ТС такого вида. Это препятствовало развитию снегоходного и мотовездеходного туризма в России.

Ранее Минтранс предложил внести в ПДД понятие «средняя скорость». Водителей хотят штрафовать за ее превышение между камерами.

Законы Россия Владимир Путин

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