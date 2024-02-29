Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории московского метрополитена: открыли самую длинная кольцевая линия метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», - сказала певица перед выступлением.

В течении практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».