29 февраля 2024, 16:35

Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ

Global Look Press
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Певица Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт был приурочен ко дню рождения БКЛ, который отметят 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории московского метрополитена: открыли самую длинная кольцевая линия метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», - сказала певица перед выступлением.

В течении практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Концерты Метро Метро Москвы Москва
29 февраля 2024, 16:18
Названы сроки запуска ВСМ в России
РИА «Новости»
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Трассировку высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург утвердили, поэтому через пять лет по ней могут запустить поезда. Об этом заявили вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привело РИА «Новости».

Он пояснил, что источники финансирования определили, сейчас дорабатываются юридические и организационные моменты. Само проектирование трассы уже началось.

«Срок примерно от идеи до запуска около пяти лет, считаем с 2024 года пять лет», - заметил Хуснуллин.

Путин ранее заявил, что первый маршрут ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем магистраль проложат через Казань, Ростов-на-Дону, а также в сторону побережья Черного моря.

Для реализации такого масштабного проекта задействуют передовые разработки, в том числе машиностроении и связи. В Минфине назвали строительство ВСМ важным инвестиционным проектом.

Строительство Дороги Поезда Владимир Путин Деньги Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 16:16
Путин рассказал о проблемах на таможенных постах
РИА «Новости»
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Стандартное время прохождения досмотра грузовых автомобилей таможенниками в России должно сократиться до 10 минут. Об этом во время послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

По словам главы государства, это нужно, чтобы водители не стояли в очередях по несколько часов подряд.

«На Дальнем Востоке проблема стоит особенно остро, хотя таможенный досмотр по регламенту составляет 19 минут. В реальности нередко каждый водитель грузовых автомобилей ждет часами на границе», - сказал Путин.

Президент добавил, что перед министерством транспорта стоит задача сокращения типового времени на досмотр в рамках 10 минут. Он подчеркнул, что современные технологии сделают это возможным.

Во вторник Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и обозначил вектор развития страны на ближайшие годы.

Россия Владимир Путин Водители Технологии Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:17
ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Новгород
РИА «Новости»
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Тверь и Великий Новгород станут точками маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», - сказал глава государства, затронув тему проектов ВСМ в стране.

Путин уточнил, что затем специалисты приступят к строительству магистралей в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на побережье Черного моря. ВСМ протянут на территорию Белоруссии - в Минск - и по другим востребованным направлениям.

В России, добавил президент, продолжат модернизировать и центральный транспортный узел. Основой для соединения современными скоростными маршрутами столичного региона с Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями станут Московские центральные диаметры.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономике России нужно больше проектов , подобных строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург Строительство Россия Владимир Путин Москва Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 03:25
Водители смогут оформить полис ОСАГО на один день
РИА «Новости»
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Владельцы автомобилей смогут оформить ОСАГО на один день с 2 марта 2024 года. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО», сообщили «Известия».

Благодаря новым поправкам появится понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства имеет право заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступит в законную силу через три дня после предоставления документов страховщику», - отметили в документе.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в исключительных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировали в другой стране.

Сюда же относятся покупки автомобиля для следования к месту регистрации. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок определят сами страховые компании.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого нужно выбрать «правильный» месяц для заключения договора.

ОСАГО

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