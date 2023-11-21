Фура заблокировала съезд с МКАД на Новую Ригу

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На месте происшествия начали работать экстренные и дорожные службы города. На трассе оказались перекрыты две полосы, из-за чего автомобили не могут проехать.

О причинах происшествия не сообщалось, как и о наличии пострадавших.

Ранее утром 21 ноября два автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД после развязки с Хабаровской улицей, из-за чего оказался затруднен проезд в сторону Ярославского шоссе. Однако затор быстро удалось ликвидировать.

Также на 88-м километре МКАД столкнулись такси и грузовик, в результате аварии пострадал человек. Очевидцы сообщили, что услышали хлопок и перевернувшийся легковой автомобиль.