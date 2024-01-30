30 января 2024, 15:07

ФПК изменила правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РИА «Новости»
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Правила по обращению с найденными в вагонах животными обновили в «Федеральной пассажирской компании» (входит в РЖ) после гибели выброшенного на станции в Кирове кота Твикса. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РИА «Новости».

По новым требованиям, сотрудники поездных бригад обязаны принимать все меры для поиска хозяев найденных в вагонах животных: проверить данные бирки на ошейнике, свериться с данными о пассажирах, перевозящих домашних питомцев.

Если владельца найти не удастся, то животное доедет до ближайшей станции в багажном купе или штабном вагоне, где его передадут сотрудникам вокзала, которые свяжутся с зоозащитниками.

В компании подчеркнули, что в первую очередь ответственность за домашнее животное лежит на владельце.

История кота Твикса продолжалась почти две недели. Животное владельцам вез их родственник. В какой-то момент он заснул, а кот выбрался из переноски и отправился на прогулку по вагону, где его нашла проводница. Женщина приняла животное за бездомное и выставила на улицу.

Владельцы попросили о помощи в поиске питомца, на их призыв откликнулись сотни волонтеров.

Поиски завершились после находки тела кота в километре от стоянки поезда. После этого случая РЖД запретила проводникам высаживать животных из поездов.

Правила Животные Поезда
30 января 2024, 13:45
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит новые машины под брендом Xcite
РИА «Новости»
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Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Интерфакс».

Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил « Интерфакс».

На производстве заявили, что первую партию из нескольких тысяч машин уже собрали. Сейчас идет работа для накопления парка. Начало продаж запланировали на весну 2024 года для чего ведут переговоры с крупнейшими дилерскими сетями.

В фирме подчеркнули, что на рынок представят сразу несколько моделей, созданных в партнерстве с иностранными автопроизводителями.

«Это позволит предоставить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места», - заявили в пресс-службе.

Подробностей о модельном ряде и какие именно иностранные компании стали партнерами автомобильного холдинга, в фирме не раскрыли.

Японский автоконцерн Nissan продал петербургский завод за символическую стоимость подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства «АвтоВАЗу».

После запуска на площадке началась сборка кроссовера Lada X-Cross 5.

В январе «АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда X. Под этой торговой маркой компания готова выпускать беспилотные и электрические машины, а также автомобили на водородном топливе. По данным СМИ, запуск производства начнется на заводе в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Машины АвтоВАЗ Промышленность
30 января 2024, 10:26
Появились карты «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка
Global Look Press
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Ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка появился в продаже. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На днях Катюша начала перебираться в большой вольер. Она пока не торопится переступать порог, исследуя и обнюхивая его.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки» к обновлению поезда «Акварель», который запустили по Арбатско-Покровской линии московского метро.

«Московский метрополитен выпустил новые тематические карты „Тройка“, которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды», - сообщил он.

Ликсутов добавил, что приобрести их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.

Зоопарки Метро Дептранс Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов Москва
30 января 2024, 07:39
Спасательное судно отправилось к застрявшему в Охотском море танкеру «Остров Сахалин»
Unsplash
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Спасательное судно «Берингов пролив» отправилось на помощь застрявшему в дрейфующих льдах Охотского моря танкеру «Остров Сахалин», но не смогло подойти достаточно близко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Берингов пролив» вышел из порта Корсаков и за полдня добрался до района, где находился российский танкер. Начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко заявил агентству, что ради безопасности спасатель обходил крупные ледяные поля. Приблизиться к застрявшему судну не удалось.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю „Берингов пролив“ подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки», - сказал он.

Танкер «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа плыл с Камчатки в Находку, но застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К нему направили японский спасательный ледокол «Тэсио», но на ночь работы приостановили. Марк Корженко заявил, что моряки в безопасности. По его словам, у них достаточный запас топлива и провизии.

Корабли Япония
29 января 2024, 14:49
«Добрый маршрут» запустили в Москве
Edgar Breshchanov/Global Look Press
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Брендированный автобус «Мои документы» запустили по маршруту М9 от Рижского вокзала до станции ЗИЛ МЦК в Москве. О старте акции «Добрый маршрут» рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», - сообщила она.

Заммэра добавила, что помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, на котором собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.

Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.

Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.

Автобусы Дептранс Москвы Анастасия Ракова Москва

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