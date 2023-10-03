Финальное тестирование активации карты «Тройка» на турникетах метро началось в Москве

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«Сейчас на оборудовании дорабатывают программное обеспечение и устраняют ошибки. Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придется тратить время и искать желтые терминалы», - рассказал он.

Ликсутов добавил, что сейчас тестирование нового сервиса находится на финальной стадии. После его внедрения пассажиры смогут записать удаленное пополнение карты, в том числе, через телефоны Android с NFC и с помощью валидаторов в наземном транспорте.

Ранее ограниченную серию «Троек» и «Единых» выпустили в Москве совместно с проектом «Движение Первых». Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны.