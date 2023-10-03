Финальное тестирование активации карты «Тройка» на турникетах метро началось в Москве
В столичном метрополитене практически завершили тестирование активации пополнения карты «Тройка» через турникеты. Тестировщики провели уже пять тысяч активаций. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Сейчас на оборудовании дорабатывают программное обеспечение и устраняют ошибки. Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придется тратить время и искать желтые терминалы», - рассказал он.
Ликсутов добавил, что сейчас тестирование нового сервиса находится на финальной стадии. После его внедрения пассажиры смогут записать удаленное пополнение карты, в том числе, через телефоны Android с NFC и с помощью валидаторов в наземном транспорте.
Ранее ограниченную серию «Троек» и «Единых» выпустили в Москве совместно с проектом «Движение Первых». Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны.