27 июня 2024, 15:04

Фейк: Росавиация скрыла данные о количестве самолетов в парках российских авиакомпаний

Unsplash
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В Сети появилась информация о том, что Росавиация якобы скрыла данные о количестве самолетов в парках отечественных авиакомпаний. Однако слухи оказались фейком.

Фейк В интернете начали распространять информацию о том, что Росавиация стала скрывать точное количество самолетов в парках отечественных авиакомпаний. В реестре, где были указаны тип и число воздушных судов каждого перевозчика, якобы осталась только информация о моделях лайнеров.

Правда Росавиация опровергла эту информацию. В комментарии ТАСС представители ведомства отметили, что все данные по-прежнему публикуются. Сведения регулярно обновляются в федеральной государственной информационной системе «Реестр эксплуатантов и воздушных судов».

По данным РИА «Новости» , данные о количестве самолетов в парках российских перевозчиков на официальном сайте пока недоступны из-за проводимой оптимизации. В Росавиации подчеркнули, что перечень отечественных авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен. А данные о численности авиапарка можно получить на интернет-ресурсах ряда отечественных авиакомпаний, в том числе крупнейших, уточнили в ведомстве.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Самолеты Авиакомпании Парки
27 июня 2024, 06:54
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми пересадили в другой состав
Пресс-служба Следственного комитета
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Специальный состав с пассажирами поезда № 511 Воркута — Новороссийск утром 27 июня отправился в пункты назначения. Еще восемь поездов следуют с опозданием, сообщили РЖД.

Специальный состав с пассажирами поезда № 511 Воркута - Новороссийск утром 27 июня отправился в пункты назначения. Еще восемь поездов следуют с опозданием, сообщили РЖД.

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили в пункты назначения по особому графику. Они пересели в специально собранный для них состав около станции Угольный, который в 05:14 отправился в сторону Новороссийска по ускоренному графику. Волонтеры помогли погрузить вещи, принесли воду, еду и покрывала.

Из-за аварии восемь поездов отстали от графика. Это составы из Воркуты, Лабытнанги в Москву и обратно, из Воркуты в Нижний Новгород, из Адлера в Воркуту и из Санкт-Петербурга в Лабытнанги.

Поезд с 215 пассажирами сошел с рельсов 26 июня. Пострадали не менее 40 человек. РЖД заявили, что причиной аварии мог стать подмыв железнодорожного полотна.

РЖД Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 03:19
Росавиация приостановила публикацию данных о парке гражданских воздушных судов
РИА «Новости»
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Росавиация перестала публиковать данные о числе воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Об этом сообщил РБК.

Вместо данных о количестве машин в «Реестре эксплуатантов и воздушных судов» теперь указали только типы самолетов и вертолетов, которые используют авиаперевозчики.

В пресс-службе ведомства это объяснили «оптимизацией публикуемой информации» Между тем, согласно сообщению РИА «Новости» , перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности.

Ранее в рамках 14-го пакета санкций Евросоюз принял решение запретить частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

Санкции Самолеты Евросоюз Авиакомпании
25 июня 2024, 15:11
Полис ОСАГО убрали из списка обязательных документов для регистрации автомобиля
РИА «Новости»
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Госдума убрала полис ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспорта. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении, сообщило РИА «Новости».

Инициатива принадлежала главе комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву, отметил RT. Парламентарий внес проект еще в июне 2023 года.

«Не все, кто покупает автомобиль, сразу начинают ездить, и полис для регистрационных действий им теперь не нужен», - рассказал «Российской газете» депутат ГД Александр Толмачев.

Кроме того, при продаже автомобиля водители смогут сразу - а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как сейчас, - снять его с учета. Новшество коснется водителей, заключивших договор через Госуслуги или заверивших его у нотариуса. По заявлению владельцы также смогут снимать с учета угнанные машины - в этот вопросе больше не будет «никакой бюрократии», отметил Толмачев.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин ранее отмечал, что исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных для регистрации документов значительно упростит жизнь автовладельцам.

Госдума РФ ГИБДД Депутаты Машины Водители ОСАГО
24 июня 2024, 12:19
Меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана
РИА «Новости»
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На всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Авиационный, железнодорожный и наземный транспорт работают штатно, добавили в министерстве.

«Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне вечером неизвестные открыли огонь у православной церкви в Дербенте. Подобное происшествие случилось в Махачкале. Там обстреляли пост ДПС. После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват».

Утром 24 июня в Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию, сообщили «Известия». В Дагестане продолжается розыск пособников нападавших.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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