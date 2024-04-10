Федеральную трассу «Иртыш» перекроют в случае усиления паводка

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По его словам, дороги закрыли во избежание «опасных ситуаций». Проезд ограничили по трем региональным трассам. Вадим Шумков предупредил, что, если ситуация усугубится, закроют движение по федеральной автодороге в столице региона.

«Город Курган имеет объездную, которая является частью федеральной трассы „Иртыш“. Мы дали коллегам указания быть готовым к блокировке данной трассы», - сказала она.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке Тобол выше опасной отметки начали наращивать дамбы. В Звериноголовском муниципальном округе устроили принудительную эвакуацию.