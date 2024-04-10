Федеральную трассу «Иртыш» перекроют в случае усиления паводка
В Курганской области из-за подтоплений перекрыли три региональные трассы. Если вода поднимется, движение по федеральной трассе «Иртыш» ограничат. Губернатор Вадим Шумков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».
По его словам, дороги закрыли во избежание «опасных ситуаций». Проезд ограничили по трем региональным трассам. Вадим Шумков предупредил, что, если ситуация усугубится, закроют движение по федеральной автодороге в столице региона.
«Город Курган имеет объездную, которая является частью федеральной трассы „Иртыш“. Мы дали коллегам указания быть готовым к блокировке данной трассы», - сказала она.
В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке Тобол выше опасной отметки начали наращивать дамбы. В Звериноголовском муниципальном округе устроили принудительную эвакуацию.